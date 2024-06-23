Глава Дагестана обратился к жителям после стрельбы в городах

Сергей Меликов призвал всех сохранять спокойствие
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
Жителям Дагестана надо сохранять спокойствие после стрельбы в Махачкале и Дербенте. Об этом заявил глава Республики Сергей Меликов.
«Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал Сергей Меликов в своем
Он отметил, что неизвестные предприняли попытки дестабилизации общественной ситуации. Им помешали сотрудники полиции. Позже их ранили. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.