Глава Дагестана обратился к жителям после стрельбы в городах

Меликов назвал стрельбу в Дагестане попыткой дестабилизировать ситуацию
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Михаил Мишустин в Минеральных Водах. Минводы, меликов сергей
Сергей Меликов призвал всех сохранять спокойствие Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Жителям Дагестана надо сохранять спокойствие после стрельбы в Махачкале и Дербенте. Об этом заявил глава Республики Сергей Меликов.

«Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал Сергей Меликов в своем telegram-канале.

Он отметил, что неизвестные предприняли попытки дестабилизации общественной ситуации. Им помешали сотрудники полиции. Позже их ранили. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Жителям Дагестана надо сохранять спокойствие после стрельбы в Махачкале и Дербенте. Об этом заявил глава Республики Сергей Меликов. «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал Сергей Меликов в своем telegram-канале. Он отметил, что неизвестные предприняли попытки дестабилизации общественной ситуации. Им помешали сотрудники полиции. Позже их ранили. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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