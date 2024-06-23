Глава Дагестана обратился к жителям после стрельбы в городах

Меликов назвал стрельбу в Дагестане попыткой дестабилизировать ситуацию

23 июня 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Сергей Меликов призвал всех сохранять спокойствие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Жителям Дагестана надо сохранять спокойствие после стрельбы в Махачкале и Дербенте. Об этом заявил глава Республики Сергей Меликов. «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал Сергей Меликов в своем telegram-канале . Он отметил, что неизвестные предприняли попытки дестабилизации общественной ситуации. Им помешали сотрудники полиции. Позже их ранили. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Дагестана надо сохранять спокойствие после стрельбы в Махачкале и Дербенте. Об этом заявил глава Республики Сергей Меликов. «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал Сергей Меликов в своем telegram-канале. Он отметил, что неизвестные предприняли попытки дестабилизации общественной ситуации. Им помешали сотрудники полиции. Позже их ранили. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.