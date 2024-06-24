В Магнитогорске отказались госпитализировать пенсионера без городской прописки

Врачи горбольницы №2 Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, отказали в госпитализации мужчины с диабетом при подозрении на инсульт, ссылаясь на отсутствие городской прописки. Об этом сообщила его дочь в соцсетях.
«Отцу стало плохо 22 июня, мы вызвали скорую помощь. Врачи поставили горячий укол и повезли с подозрением на инсульт в горбольницу №2, где медсестра отказала в госпитализации, заявив, что мужчина без городской прописки и от него пахнет», — сообщила дочь мужчины в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте». Женщина рассказала, что в этой больнице ее отец состоит на учете у эндокринолога.
Дочь сообщила, что у ее отца сахарный диабет второй стадии, он падал в обморок и было очень высокое давление. Мужчина с супругой с трудом добрались до ближайших родственников и вызвали скорую помощь повторно.
«Санитар скорой помощи позвонил сам в больницу №3, отец уже не мог идти, его на каталке увезли. Сразу померили давление, сделали КТ и оставили», — прокомментировала дочь пациента.
URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. Там сообщили, что информацию предоставят в горбольнице №2 Магнитогорска. В пресс-службе магнитогорской горбольницы к моменту публикации новости ответ не последовал.
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