Британия сняла санкции с топ-менеджера «Алросы» Филипповского

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Санкции против вице-президента «Алросы» были введены в феврале этого года Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания исключила с санкционных списков вице-президента российской алмазодобывающей компании «Алроса» Алексея Филипповского. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Следующая позиция была удалена из единого санкционного списка и больше не подлежит заморозке активов или установлению санкций в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский», — отмечается в документе. Санкции против вице-президента «Алросы» были введены в феврале этого года.

Ранее сообщалось, что США также начали пересматривать санкции в отношении РФ. В частности, компаний, которые занимаются добычей алмазов. Ранее Вашингтон запрещал импорт алмазов.

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Великобритания исключила с санкционных списков вице-президента российской алмазодобывающей компании «Алроса» Алексея Филипповского. Об этом сообщается на сайте британского правительства. «Следующая позиция была удалена из единого санкционного списка и больше не подлежит заморозке активов или установлению санкций в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский», — отмечается в документе. Санкции против вице-президента «Алросы» были введены в феврале этого года. Ранее сообщалось, что США также начали пересматривать санкции в отношении РФ. В частности, компаний, которые занимаются добычей алмазов. Ранее Вашингтон запрещал импорт алмазов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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