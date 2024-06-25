Британия сняла санкции с топ-менеджера «Алросы» Филипповского

Великобритания исключила с санкционных списков вице-президента российской алмазодобывающей компании «Алроса» Алексея Филипповского. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
«Следующая позиция была удалена из единого санкционного списка и больше не подлежит заморозке активов или установлению санкций в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский», — отмечается в документе. Санкции против вице-президента «Алросы» были введены в феврале этого года.
Ранее сообщалось, что США также начали пересматривать санкции в отношении РФ. В частности, компаний, которые занимаются добычей алмазов. Ранее Вашингтон запрещал импорт алмазов.
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Великобритания исключила с санкционных списков вице-президента российской алмазодобывающей компании «Алроса» Алексея Филипповского. Об этом сообщается на сайте британского правительства. «Следующая позиция была удалена из единого санкционного списка и больше не подлежит заморозке активов или установлению санкций в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский», — отмечается в документе. Санкции против вице-президента «Алросы» были введены в феврале этого года. Ранее сообщалось, что США также начали пересматривать санкции в отношении РФ. В частности, компаний, которые занимаются добычей алмазов. Ранее Вашингтон запрещал импорт алмазов.