Британия сняла санкции с топ-менеджера «Алросы» Филипповского

25 июня 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Санкции против вице-президента «Алросы» были введены в феврале этого года Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания исключила с санкционных списков вице-президента российской алмазодобывающей компании «Алроса» Алексея Филипповского. Об этом сообщается на сайте британского правительства. «Следующая позиция была удалена из единого санкционного списка и больше не подлежит заморозке активов или установлению санкций в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский», — отмечается в документе . Санкции против вице-президента «Алросы» были введены в феврале этого года. Ранее сообщалось, что США также начали пересматривать санкции в отношении РФ. В частности, компаний, которые занимаются добычей алмазов. Ранее Вашингтон запрещал импорт алмазов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания исключила с санкционных списков вице-президента российской алмазодобывающей компании «Алроса» Алексея Филипповского. Об этом сообщается на сайте британского правительства. «Следующая позиция была удалена из единого санкционного списка и больше не подлежит заморозке активов или установлению санкций в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский», — отмечается в документе. Санкции против вице-президента «Алросы» были введены в феврале этого года. Ранее сообщалось, что США также начали пересматривать санкции в отношении РФ. В частности, компаний, которые занимаются добычей алмазов. Ранее Вашингтон запрещал импорт алмазов.