ВС РФ объявили о перезапуске своего издания «Красная звезда»

Начиная с 1 июля 2024 года, газета ВС РФ «Красная звезда» будет возвращаться к традиционному формату ежедневного выпуска — пять раз в неделю, с понедельника по пятницу. Об этом рассказали URA.RU в Минобороны РФ.
«С 1 июля 2024 года, газета ВС РФ „Красная звезда“ возвращается к традиционному формату печати. Она переходит к ежедневному выходу пять раз в неделю — с понедельника по пятницу, подтверждая свой первый исторический статус — ежедневной военной газеты», — заявили в Минобороны. Там добавили, что это возвращение к первоначальному статусу издания как ежедневной военной газеты.
Переход на ежедневный режим выпуска позволит «Красной звезде» расширить возможности по информированию общественности и личного состава ВС РФ. Решение о возобновлении ежедневного формата было принято в ответ на многочисленные просьбы читателей. Кроме того, министр обороны РФ Андрей Белоусов принял решение о поэтапном возвращении к традиционному формату выхода всех окружных военных газет, начиная с 2025 года.
Газета «Красная звезда» была создана в 1923 году по решению Политбюро ЦК РКП(б) как центральный печатный орган Наркомата обороны по военным делам. За вековую историю издание неизменно освещало историю России и ее воинские подвиги. Сегодня «Красная звезда» является газетой ВС РФ, распространяемой по всей стране и в местах дислокации российских войск. Ее тираж превышает 100 тысяч экземпляров, большая часть из которых распространяется среди военнослужащих.
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