В США раскрыли, когда разрешат ВСУ бить дальше по России

Помощник Госсекретаря О’Брайен: ВСУ смогут бить по РФ, когда та расширит фронт

03 июля 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

ВСУ смогут наносить удары еще глубже по территории РФ, когда страна расширит линию фронта, заявил О’Брайен Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина сможет по разрешению США наносить удары по России на более дальние расстояния, когда та расширит границы своего нынешнего фронта. Об этом сообщил помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. «Если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние», — заявил О’Брайен во время слушаний в Комитете Палаты представителей по международным отношениям. Трансляцию вел Комитет по иностранным делам . Помощник Госсекретаря таким образом ответил на вопрос конгрессмена-республиканца Томаса Кина, который обратил внимание на изменения в политике Белого дома. Они произошли после того, как российские войска начали продвижение в Харьковской области. ВСУ теперь могут наносить удары лишь на расстояние до 100 километров от границы, что значительно меньше максимальной дальности ракет ATACMS, составляющей более 300 километров. Таким образом Кин задал вопрос, какие российские базы находятся за пределами этого 100-километрового радиуса и почему Белый дом препятствует Украине в возможности наносить по ним удары. Ранее сообщалось, что ВСУ уже используют разрешение США на удары по РФ. Так, по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, армия Украины использует американское оружие для этого. Он добавил, что не было смысла запрещать украинцам вести огонь по российской территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина сможет по разрешению США наносить удары по России на более дальние расстояния, когда та расширит границы своего нынешнего фронта. Об этом сообщил помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. «Если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние», — заявил О’Брайен во время слушаний в Комитете Палаты представителей по международным отношениям. Трансляцию вел Комитет по иностранным делам. Помощник Госсекретаря таким образом ответил на вопрос конгрессмена-республиканца Томаса Кина, который обратил внимание на изменения в политике Белого дома. Они произошли после того, как российские войска начали продвижение в Харьковской области. ВСУ теперь могут наносить удары лишь на расстояние до 100 километров от границы, что значительно меньше максимальной дальности ракет ATACMS, составляющей более 300 километров. Таким образом Кин задал вопрос, какие российские базы находятся за пределами этого 100-километрового радиуса и почему Белый дом препятствует Украине в возможности наносить по ним удары. Ранее сообщалось, что ВСУ уже используют разрешение США на удары по РФ. Так, по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, армия Украины использует американское оружие для этого. Он добавил, что не было смысла запрещать украинцам вести огонь по российской территории.