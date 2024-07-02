НАТО возглавит координацию военной помощи Украине и обучения ВСУ

03 июля 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Решение будет принято на предстоящем саммите в Вашингтоне Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО возглавит координацию усилий по оказанию военной помощи Украине и обучению ее военнослужащих. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Решение будет принято на предстоящем саммите в Вашингтоне. «Теперь НАТО будет координировать все эти усилия, чтобы упорядочить помощь, которая столь щедро оказывается Украине», — сказала Смит в интервью Блумберг ТВ. Дополнительно Джулианн Смит уточнила, что одним из результатов саммита станет назначение специального представителя в Киеве. Этот шаг направлен на координацию усилий по модернизации украинских вооруженных сил. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что НАТО назначить специального представителя для контроля за долгосрочной помощью Украине. Таким образом страны альянса желают усилить поддержку стране. Новый чиновник НАТО будет базироваться в Киеве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО возглавит координацию усилий по оказанию военной помощи Украине и обучению ее военнослужащих. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Решение будет принято на предстоящем саммите в Вашингтоне. «Теперь НАТО будет координировать все эти усилия, чтобы упорядочить помощь, которая столь щедро оказывается Украине», — сказала Смит в интервью Блумберг ТВ. Дополнительно Джулианн Смит уточнила, что одним из результатов саммита станет назначение специального представителя в Киеве. Этот шаг направлен на координацию усилий по модернизации украинских вооруженных сил. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что НАТО назначить специального представителя для контроля за долгосрочной помощью Украине. Таким образом страны альянса желают усилить поддержку стране. Новый чиновник НАТО будет базироваться в Киеве.