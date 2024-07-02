02 июля 2024

НАТО возглавит координацию военной помощи Украине и обучения ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение будет принято на предстоящем саммите в Вашингтоне Фото:
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НАТО возглавит координацию усилий по оказанию военной помощи Украине и обучению ее военнослужащих. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Решение будет принято на предстоящем саммите в Вашингтоне.

«Теперь НАТО будет координировать все эти усилия, чтобы упорядочить помощь, которая столь щедро оказывается Украине», — сказала Смит в интервью Блумберг ТВ. Дополнительно Джулианн Смит уточнила, что одним из результатов саммита станет назначение специального представителя в Киеве. Этот шаг направлен на координацию усилий по модернизации украинских вооруженных сил.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что НАТО назначить специального представителя для контроля за долгосрочной помощью Украине. Таким образом страны альянса желают усилить поддержку стране. Новый чиновник НАТО будет базироваться в Киеве.

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НАТО возглавит координацию усилий по оказанию военной помощи Украине и обучению ее военнослужащих. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Решение будет принято на предстоящем саммите в Вашингтоне. «Теперь НАТО будет координировать все эти усилия, чтобы упорядочить помощь, которая столь щедро оказывается Украине», — сказала Смит в интервью Блумберг ТВ. Дополнительно Джулианн Смит уточнила, что одним из результатов саммита станет назначение специального представителя в Киеве. Этот шаг направлен на координацию усилий по модернизации украинских вооруженных сил. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что НАТО назначить специального представителя для контроля за долгосрочной помощью Украине. Таким образом страны альянса желают усилить поддержку стране. Новый чиновник НАТО будет базироваться в Киеве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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