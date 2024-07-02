02 июля 2024

В Госдуме предложили ввести дополнительный выходной в июле

Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей
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8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности Фото:

В РФ предложили ввести еще один выходной 8 июля, когда отмечается День семьи, любви и верности, выходным днем в России. С такой идеей выступила руководитель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина.

«В РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. В комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей», — приводит слова Останиной РИА Новости.

Обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова содержит предложение обсудить возможность предоставления выходного дня в честь праздника, который подчеркивает значение семейных ценностей. Это предложение отражает стремление государства поддержать многодетные семьи и укрепить институт семьи в целом.

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В РФ предложили ввести еще один выходной 8 июля, когда отмечается День семьи, любви и верности, выходным днем в России. С такой идеей выступила руководитель комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина. «В РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. В комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей», — приводит слова Останиной РИА Новости. Обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова содержит предложение обсудить возможность предоставления выходного дня в честь праздника, который подчеркивает значение семейных ценностей. Это предложение отражает стремление государства поддержать многодетные семьи и укрепить институт семьи в целом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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