Врач Лисицкая рассказала, на какие заболевания указывает метеозависимость

Лисицкая: влиянию магнитных бурь подвержены люди с анемией и дефицитом железа
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У здорового человека магнитные бури не должны вызывать негативных реакций
У здорового человека магнитные бури не должны вызывать негативных реакций Фото:

Люди с анемией и дефицитом железа подвержены влиянию магнитных бурь. Об этом сообщила врач общей практики в группе компаний BestDoctor Вероника Лисицкая. 

«В наибольшей степени такому влиянию подвержены люди с анемией, латентным дефицитом железа, которые склонны к сбоям в работе щитовидной железы и с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — слова Лисицкой передают «Известия». По словам врача, у здорового человека магнитные бури не должны вызывать негативных реакций.

Она уточнила, что симптомы, которые могут относить к метеозависимости, являются проявлением существующих заболеваний. Метеозависимость — это реакция организма на изменение погодных условий. Состояние сопровождается головной, суставной, мышечными болями, мигренью. Однако такой диагноз не признан официальной медициной и не внесен в Международную классификацию болезней.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, мощная магнитная буря обрушилась на Землю 3 июля. Геомагнитные колебания продлятся и на следующий день. Ученые оценили интенсивность бури в пять баллов из 10 возможных, передает телеканал 360. Как сообщает доктор медицинских наук Роман Горенков, метеозависимым людям при изменении погодных условий нужно уменьшить уровень умственной и физической активности. Он дополнил, что можно ложиться раньше спать. 

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Люди с анемией и дефицитом железа подвержены влиянию магнитных бурь. Об этом сообщила врач общей практики в группе компаний BestDoctor Вероника Лисицкая.  «В наибольшей степени такому влиянию подвержены люди с анемией, латентным дефицитом железа, которые склонны к сбоям в работе щитовидной железы и с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — слова Лисицкой передают «Известия». По словам врача, у здорового человека магнитные бури не должны вызывать негативных реакций. Она уточнила, что симптомы, которые могут относить к метеозависимости, являются проявлением существующих заболеваний. Метеозависимость — это реакция организма на изменение погодных условий. Состояние сопровождается головной, суставной, мышечными болями, мигренью. Однако такой диагноз не признан официальной медициной и не внесен в Международную классификацию болезней. По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, мощная магнитная буря обрушилась на Землю 3 июля. Геомагнитные колебания продлятся и на следующий день. Ученые оценили интенсивность бури в пять баллов из 10 возможных, передает телеканал 360. Как сообщает доктор медицинских наук Роман Горенков, метеозависимым людям при изменении погодных условий нужно уменьшить уровень умственной и физической активности. Он дополнил, что можно ложиться раньше спать. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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