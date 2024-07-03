Врач Лисицкая рассказала, на какие заболевания указывает метеозависимость

Люди с анемией и дефицитом железа подвержены влиянию магнитных бурь. Об этом сообщила врач общей практики в группе компаний BestDoctor Вероника Лисицкая.
«В наибольшей степени такому влиянию подвержены люди с анемией, латентным дефицитом железа, которые склонны к сбоям в работе щитовидной железы и с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — слова Лисицкой передают «Известия». По словам врача, у здорового человека магнитные бури не должны вызывать негативных реакций.
Она уточнила, что симптомы, которые могут относить к метеозависимости, являются проявлением существующих заболеваний. Метеозависимость — это реакция организма на изменение погодных условий. Состояние сопровождается головной, суставной, мышечными болями, мигренью. Однако такой диагноз не признан официальной медициной и не внесен в Международную классификацию болезней.
По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, мощная магнитная буря обрушилась на Землю 3 июля. Геомагнитные колебания продлятся и на следующий день. Ученые оценили интенсивность бури в пять баллов из 10 возможных, передает телеканал 360. Как сообщает доктор медицинских наук Роман Горенков, метеозависимым людям при изменении погодных условий нужно уменьшить уровень умственной и физической активности. Он дополнил, что можно ложиться раньше спать.
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