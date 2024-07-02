Украина не предоставила документы по делу об экстрадиции россиянина из Аргентины

03 июля 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Аргентинский суд, вероятно, отклонит запрос об экстрадиции, считает адвокат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украина не предоставила аргентинскому суду документы по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина в установленный срок. Об этом заявил вдвокат Кристиан Рубилар. «Срок давно истек, и Украина не смогла объяснить, почему считает себя компетентной для проведения суда над ним», — сказал Рубилар агентству ТАСС. Адвокат выразил мнение, что в связи с отсутствием документов аргентинский суд скорее всего отклонит запрос об экстрадиции. Он также отметил, что Игорь Чуркин может получить гражданство Аргентины до вынесения окончательного решения по экстрадиции, и в этом случае его дело будет рассмотрено местным беспристрастным судом. Ранее сообщалось, что в Аргентине начался суд по возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину. Его задержали по запросу Киева по обвинению за заведомо ложное сообщение о совершении преступления (383 статья УК). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина не предоставила аргентинскому суду документы по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина в установленный срок. Об этом заявил вдвокат Кристиан Рубилар. «Срок давно истек, и Украина не смогла объяснить, почему считает себя компетентной для проведения суда над ним», — сказал Рубилар агентству ТАСС. Адвокат выразил мнение, что в связи с отсутствием документов аргентинский суд скорее всего отклонит запрос об экстрадиции. Он также отметил, что Игорь Чуркин может получить гражданство Аргентины до вынесения окончательного решения по экстрадиции, и в этом случае его дело будет рассмотрено местным беспристрастным судом. Ранее сообщалось, что в Аргентине начался суд по возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину. Его задержали по запросу Киева по обвинению за заведомо ложное сообщение о совершении преступления (383 статья УК).