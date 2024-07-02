02 июля 2024

Украина не предоставила документы по делу об экстрадиции россиянина из Аргентины

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, наручники, задержание
Аргентинский суд, вероятно, отклонит запрос об экстрадиции, считает адвокат Фото:

Украина не предоставила аргентинскому суду документы по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина в установленный срок. Об этом заявил вдвокат Кристиан Рубилар.

«Срок давно истек, и Украина не смогла объяснить, почему считает себя компетентной для проведения суда над ним», — сказал Рубилар агентству ТАСС. Адвокат выразил мнение, что в связи с отсутствием документов аргентинский суд скорее всего отклонит запрос об экстрадиции. Он также отметил, что Игорь Чуркин может получить гражданство Аргентины до вынесения окончательного решения по экстрадиции, и в этом случае его дело будет рассмотрено местным беспристрастным судом.

Ранее сообщалось, что в Аргентине начался суд по возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину. Его задержали по запросу Киева по обвинению за заведомо ложное сообщение о совершении преступления (383 статья УК).

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Украина не предоставила аргентинскому суду документы по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина в установленный срок. Об этом заявил вдвокат Кристиан Рубилар. «Срок давно истек, и Украина не смогла объяснить, почему считает себя компетентной для проведения суда над ним», — сказал Рубилар агентству ТАСС. Адвокат выразил мнение, что в связи с отсутствием документов аргентинский суд скорее всего отклонит запрос об экстрадиции. Он также отметил, что Игорь Чуркин может получить гражданство Аргентины до вынесения окончательного решения по экстрадиции, и в этом случае его дело будет рассмотрено местным беспристрастным судом. Ранее сообщалось, что в Аргентине начался суд по возможной экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину. Его задержали по запросу Киева по обвинению за заведомо ложное сообщение о совершении преступления (383 статья УК).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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