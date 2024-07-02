02 июля 2024

Защита Невзорова* усомнилась в применимости к семье закона об экстремизме

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Юрист опирался на закон  «О противодействии экстремистской деятельности» Фото:

Решение признать журналиста Александра Невзорова** (признан иноагентом в России) и его супругу Лидию экстремистским объединением должно подкрепляться существованием органов управления и уставом. В их случае этого нет. Об этом сказал юрист Алексей Прянишников (признан иноагентом), который выступает адвокатом по этому делу.

«Закон указывает, что экстремистскими могут признаваться общественные или религиозные объединения, у которых вне зависимости от того, нужна им регистрация или нет, есть единые признаки, а именно наличие органов управления и устава. В случае с Невзоровым и его супругой этого нет», — слова юриста передает РБК. В своем мнение он опирался на закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Суд в Санкт-Петербурге признал журналиста и его жену экстремистским объединением. Деятельность супругов была запрещена в России. Также было конфисковано их имущество в пользу государства. Согласно постановлению суда, оно было использовано в целях экстремизма, передает «Царьград». Уточняется, что более 35 миллионов рублей составляет стоимость недвижимости в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом, которая была изъята.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.*

** Экстремистское объединение, запрещенное в РФ.*

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Решение признать журналиста Александра Невзорова** (признан иноагентом в России) и его супругу Лидию экстремистским объединением должно подкрепляться существованием органов управления и уставом. В их случае этого нет. Об этом сказал юрист Алексей Прянишников (признан иноагентом), который выступает адвокатом по этому делу. «Закон указывает, что экстремистскими могут признаваться общественные или религиозные объединения, у которых вне зависимости от того, нужна им регистрация или нет, есть единые признаки, а именно наличие органов управления и устава. В случае с Невзоровым и его супругой этого нет», — слова юриста передает РБК. В своем мнение он опирался на закон «О противодействии экстремистской деятельности». Суд в Санкт-Петербурге признал журналиста и его жену экстремистским объединением. Деятельность супругов была запрещена в России. Также было конфисковано их имущество в пользу государства. Согласно постановлению суда, оно было использовано в целях экстремизма, передает «Царьград». Уточняется, что более 35 миллионов рублей составляет стоимость недвижимости в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом, которая была изъята. *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.* ** Экстремистское объединение, запрещенное в РФ.*
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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