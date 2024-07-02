Защита Невзорова* усомнилась в применимости к семье закона об экстремизме

03 июля 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Юрист опирался на закон «О противодействии экстремистской деятельности» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Решение признать журналиста Александра Невзорова** (признан иноагентом в России) и его супругу Лидию экстремистским объединением должно подкрепляться существованием органов управления и уставом. В их случае этого нет. Об этом сказал юрист Алексей Прянишников (признан иноагентом), который выступает адвокатом по этому делу. «Закон указывает, что экстремистскими могут признаваться общественные или религиозные объединения, у которых вне зависимости от того, нужна им регистрация или нет, есть единые признаки, а именно наличие органов управления и устава. В случае с Невзоровым и его супругой этого нет», — слова юриста передает РБК. В своем мнение он опирался на закон «О противодействии экстремистской деятельности». Суд в Санкт-Петербурге признал журналиста и его жену экстремистским объединением. Деятельность супругов была запрещена в России. Также было конфисковано их имущество в пользу государства. Согласно постановлению суда, оно было использовано в целях экстремизма, передает «Царьград». Уточняется, что более 35 миллионов рублей составляет стоимость недвижимости в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом, которая была изъята. *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.* ** Экстремистское объединение, запрещенное в РФ.* Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение признать журналиста Александра Невзорова** (признан иноагентом в России) и его супругу Лидию экстремистским объединением должно подкрепляться существованием органов управления и уставом. В их случае этого нет. Об этом сказал юрист Алексей Прянишников (признан иноагентом), который выступает адвокатом по этому делу. «Закон указывает, что экстремистскими могут признаваться общественные или религиозные объединения, у которых вне зависимости от того, нужна им регистрация или нет, есть единые признаки, а именно наличие органов управления и устава. В случае с Невзоровым и его супругой этого нет», — слова юриста передает РБК. В своем мнение он опирался на закон «О противодействии экстремистской деятельности». Суд в Санкт-Петербурге признал журналиста и его жену экстремистским объединением. Деятельность супругов была запрещена в России. Также было конфисковано их имущество в пользу государства. Согласно постановлению суда, оно было использовано в целях экстремизма, передает «Царьград». Уточняется, что более 35 миллионов рублей составляет стоимость недвижимости в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом, которая была изъята. *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.* ** Экстремистское объединение, запрещенное в РФ.*