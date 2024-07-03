Умер сценарист Роберт Таун

Американский сценарист и режиссер Роберт Таун умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил журнал Variety.
«Таун умер 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе», — пишет Variety. Он был соавтором сценариев таких фильмов, как «Миссия: невыполнима» (1996) и «Миссия: невыполнима 2» (2000).
В начале карьеры Таун работал с известным режиссёром и продюсером Роджером Корманом. Заявил о себе в 1970-е, когда был признан одним из лучших сценаристов Голливуда. Внёс свой вклад в создание таких фильмов, как «Бонни и Клайд» (1967), «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян» (1984). Режиссёрскую деятельность начал в 1982 году. Является лауреатом премии «Оскар».
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