Умер сценарист Роберт Таун

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роберт Таун умер в своем доме в Лос-Анджелесе (архивное фото)
Роберт Таун умер в своем доме в Лос-Анджелесе (архивное фото) Фото:

Американский сценарист и режиссер Роберт Таун умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил журнал Variety.

«Таун умер 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе», — пишет VarietyОн был соавтором сценариев таких фильмов, как «Миссия: невыполнима» (1996) и «Миссия: невыполнима 2» (2000).

В начале карьеры Таун работал с известным режиссёром и продюсером Роджером Корманом. Заявил о себе в 1970-е, когда был признан одним из лучших сценаристов Голливуда. Внёс свой вклад в создание таких фильмов, как «Бонни и Клайд» (1967), «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян» (1984). Режиссёрскую деятельность начал в 1982 году. Является лауреатом премии «Оскар».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский сценарист и режиссер Роберт Таун умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил журнал Variety. «Таун умер 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе », — пишет Variety.  Он был соавтором сценариев таких фильмов, как «Миссия: невыполнима» (1996) и «Миссия: невыполнима 2» (2000). В начале карьеры Таун работал с известным режиссёром и продюсером Роджером Корманом. Заявил о себе в 1970-е, когда был признан одним из лучших сценаристов Голливуда. Внёс свой вклад в создание таких фильмов, как «Бонни и Клайд» (1967), «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян» (1984). Режиссёрскую деятельность начал в 1982 году. Является лауреатом премии «Оскар».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...