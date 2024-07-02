Липецкая ЕР попыталась нейтрализовать оппозицию новым способом

Губернатор Артамонов предложил конкуренту занять топ-должность в мэрии перед выборами

02 июля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Игорь Артамонов создал интригу на выборах в Липецкой области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Липецкие власти пошли на нестандартный политический ход, пытаясь обеспечить хороший результат «Единой России» на выборах губернатора. Глава региона Игорь Артамонов предложил депутату заксобрания от КПРФ Николаю Быковских перейти на работу в должность вице-мэра Липецка. Попыткой вступить в торг с сильным противником в лице КПРФ Артамонов создал интригу и показал пример другим губернаторам, которые менее эффективно воспользовались инструментом отставки непопулярных чиновников перед выборами. В сентябре 2024 года проходят выборы губернатора Липецкой области. Традиционно главным конкурентом для «Единой России» стала КПРФ, которая выдвинула кандидатом Сергея Токарева. Депутат Липецкого областного совета депутатов известен выступлениями против повышения пенсионного возраста, а также митингами против мусорного полигона под Липецком. По итогам прошлых губернаторских выборов в 2019 году Игорь Артамонов (ЕР) получил 68% голосов. Сергей Токарев (КПРФ) — 20%. В преддверии выборов губернатор инициировал в Липецке кадровые перестановки, убрав с должности экс-мэра Евгению Уваркину, имевшую высокий антирейтинг. Артамонову придется считаться с коммунистами Фото: Владимир Андреев © URA.RU «У Артамонова не наблюдается каких-либо ярких достижений. Поэтому ему очень важно показать, что он может быть источником консенсуса. И это кадровое предложение — технологический прием, который должен обеспечить ему победу с лучшим результатом. Кроме этого нужно понимать, что у КПРФ в Липецкой области большой вес и с этой партией нужно считаться. На выборах присутствует сильный кандидат-коммунист Сергей Токарев. Предложение Артамонова означает, что он серьезно относится к КПРФ как к политической силе», — комментирует руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Калачев добавил, что смена управленческой команды Липецка связана не только с попыткой нейтрализовать КПРФ. По его мнению, новый человек на посту главы города символизирует собой надежды на перемены. «Часто мэр становится громоотводом. В Липецке достаточно низкий уровень социального самочувствия. Город выглядит запущено. Уход непопулярного главы — это возможность сказать, что жизнь начнется с чистого листа, все проблемы решатся», — считает политолог. Политтехнолог Евгений Минченко сообщил URA.RU, что предложение Артамонова не связано напрямую с выборами. «Это нормальная история. Интеграция системной оппозиции во власть», — полагает эксперт. Смены мэра и его команды в преддверии выборов происходят и в других регионах, где существуют риски для партии власти. Непопулярных в народе главу администрации Шафрана Тепшинова и председателя городского собрания Николая Орзаева сняли с должностей в Элисте (Калмыкия), где проходят выборы губернатора и городского собрания. При этом ход калмыкского губернатора Бату Хасикова воспринят как менее эффективный, чем ход Артамонова. Глава Калмыкии Хасиков сваливает вину на других чиновников перед выборами «Люди в администрацию и горсобрание Элисты пришли новые. Быстро создать условия, чтобы им поверили, невозможно. Сошел ли на нет негатив? — не совсем. Да, эти люди не отвечают за провалы прежних руководителей. Какой-то положительный эффект этот ход даст. Но если продолжат происходить такие вещи, как отключение света, воды, газа и так далее, этот позитивный фон, созданный Хасиковым, не сыграет», — сообщил URA.RU первый секретарь республиканского отделения КПРФ, заместитель председателя Народного хурала Калмыкии Николай Нуров. Новости о смене главы областной столице пошли и в Челябинске, где в этом году также проходит проходят кампании по выборам губернатора и городской думы. Однако перевод мэра Натальи Котовой в Совет Федерации произойдет только осенью, поэтому позитивного эффекта на выборах ожидать, как и в Калмыкии, не стоит. В отличие от коллег-губернаторов, кейс Артамонова — точечный и направлен исключительно против главного конкурента: КПРФ. Партия имеет шансы показать высокий результат за счет протестного голосования, которое ожидается в Липецкой области. В регионе накопилась масса проблем: экология, мусорные полигоны, загрязнение воздуха, разница зарплат между работниками Новолипецкого металлургического комбината и другими жителями, низкий уровень доходов в целом, проблемы с комфортной городской средой, слабое экономическое развитие области. Липецкие коммунисты отказались идти на сделку с правительством Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Однако липецкие коммунисты отказались заигрывать с правительством и идти на торг. Николай Быковских в беседе с URA.RU заявил, что не будет принимать заманчивое предложение Артамонова. «Надо было раньше думать об этом и прекратить использовать самые отвратительные методы для борьбы с оппозицией. Для них (властей) это просто какая-то игра, чтобы остаться на хороших должностях. Не бывает, что мы просто предлагаем должность и договариваемся. Надо было на протяжении долгих месяцев работать. Я готов пересмотреть предложение после выборов», — сообщил агентству депутат от КПРФ Быковских. Коммунист также убежден, что после провала этого плана, Артамонов попытается не допустить кандидата от КПРФ на выборы, как уже было в 2014 году с экс-депутатом Госдумы Николаем Разворотневым, которого не допустил до губернаторских выборов областной избирком. «Сейчас нужно решить вопрос с муниципальным фильтром. Есть три десятка наших депутатов, а надо 136. Представляется, что депутаты от ЕР должны дрогнуть и проголосовать. Но они никогда этого не сделают», — поделился с агентством политик. По данным источников агентства, пожелавших остаться анонимными, регион получил установку от администрации президента допустить до выборов всех существующих кандидатов. При этом, по словам инсайдеров, КПРФ вызывает аллергию у «Единой России» в Липецке: партия власти попытается нейтрализовать коммунистов на этапе прохождения муниципального фильтра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Липецкие власти пошли на нестандартный политический ход, пытаясь обеспечить хороший результат «Единой России» на выборах губернатора. Глава региона Игорь Артамонов предложил депутату заксобрания от КПРФ Николаю Быковских перейти на работу в должность вице-мэра Липецка. Попыткой вступить в торг с сильным противником в лице КПРФ Артамонов создал интригу и показал пример другим губернаторам, которые менее эффективно воспользовались инструментом отставки непопулярных чиновников перед выборами. В сентябре 2024 года проходят выборы губернатора Липецкой области. Традиционно главным конкурентом для «Единой России» стала КПРФ, которая выдвинула кандидатом Сергея Токарева. Депутат Липецкого областного совета депутатов известен выступлениями против повышения пенсионного возраста, а также митингами против мусорного полигона под Липецком. По итогам прошлых губернаторских выборов в 2019 году Игорь Артамонов (ЕР) получил 68% голосов. Сергей Токарев (КПРФ) — 20%. В преддверии выборов губернатор инициировал в Липецке кадровые перестановки, убрав с должности экс-мэра Евгению Уваркину, имевшую высокий антирейтинг. «У Артамонова не наблюдается каких-либо ярких достижений. Поэтому ему очень важно показать, что он может быть источником консенсуса. И это кадровое предложение — технологический прием, который должен обеспечить ему победу с лучшим результатом. Кроме этого нужно понимать, что у КПРФ в Липецкой области большой вес и с этой партией нужно считаться. На выборах присутствует сильный кандидат-коммунист Сергей Токарев. Предложение Артамонова означает, что он серьезно относится к КПРФ как к политической силе», — комментирует руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Калачев добавил, что смена управленческой команды Липецка связана не только с попыткой нейтрализовать КПРФ. По его мнению, новый человек на посту главы города символизирует собой надежды на перемены. Политтехнолог Евгений Минченко сообщил URA.RU, что предложение Артамонова не связано напрямую с выборами. «Это нормальная история. Интеграция системной оппозиции во власть», — полагает эксперт. Смены мэра и его команды в преддверии выборов происходят и в других регионах, где существуют риски для партии власти. Непопулярных в народе главу администрации Шафрана Тепшинова и председателя городского собрания Николая Орзаева сняли с должностей в Элисте (Калмыкия), где проходят выборы губернатора и городского собрания. При этом ход калмыкского губернатора Бату Хасикова воспринят как менее эффективный, чем ход Артамонова. «Люди в администрацию и горсобрание Элисты пришли новые. Быстро создать условия, чтобы им поверили, невозможно. Сошел ли на нет негатив? — не совсем. Да, эти люди не отвечают за провалы прежних руководителей. Какой-то положительный эффект этот ход даст. Но если продолжат происходить такие вещи, как отключение света, воды, газа и так далее, этот позитивный фон, созданный Хасиковым, не сыграет», — сообщил URA.RU первый секретарь республиканского отделения КПРФ, заместитель председателя Народного хурала Калмыкии Николай Нуров. Новости о смене главы областной столице пошли и в Челябинске, где в этом году также проходит проходят кампании по выборам губернатора и городской думы. Однако перевод мэра Натальи Котовой в Совет Федерации произойдет только осенью, поэтому позитивного эффекта на выборах ожидать, как и в Калмыкии, не стоит. Партия имеет шансы показать высокий результат за счет протестного голосования, которое ожидается в Липецкой области. В регионе накопилась масса проблем: экология, мусорные полигоны, загрязнение воздуха, разница зарплат между работниками Новолипецкого металлургического комбината и другими жителями, низкий уровень доходов в целом, проблемы с комфортной городской средой, слабое экономическое развитие области. Однако липецкие коммунисты отказались заигрывать с правительством и идти на торг. Николай Быковских в беседе с URA.RU заявил, что не будет принимать заманчивое предложение Артамонова. «Надо было раньше думать об этом и прекратить использовать самые отвратительные методы для борьбы с оппозицией. Для них (властей) это просто какая-то игра, чтобы остаться на хороших должностях. Не бывает, что мы просто предлагаем должность и договариваемся. Надо было на протяжении долгих месяцев работать. Я готов пересмотреть предложение после выборов», — сообщил агентству депутат от КПРФ Быковских. Коммунист также убежден, что после провала этого плана, Артамонов попытается не допустить кандидата от КПРФ на выборы, как уже было в 2014 году с экс-депутатом Госдумы Николаем Разворотневым, которого не допустил до губернаторских выборов областной избирком. «Сейчас нужно решить вопрос с муниципальным фильтром. Есть три десятка наших депутатов, а надо 136. Представляется, что депутаты от ЕР должны дрогнуть и проголосовать. Но они никогда этого не сделают», — поделился с агентством политик. По данным источников агентства, пожелавших остаться анонимными, регион получил установку от администрации президента допустить до выборов всех существующих кандидатов. При этом, по словам инсайдеров, КПРФ вызывает аллергию у «Единой России» в Липецке: партия власти попытается нейтрализовать коммунистов на этапе прохождения муниципального фильтра.