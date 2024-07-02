В Кремле высказались о визите Орбана в Киев: главные заявления Пескова

Песков: Орбан умеет жестко отстаивать интересы своей страны
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Премьер-министра Венгрии Орбан совершил визит в Киев
Премьер-министра Венгрии Орбан совершил визит в Киев Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетил Киев. Там он будет представлять интересы Европейского союза (ЕС), ведь его страна теперь председательствует в Совете ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что Орбан умеет жестко отстаивать интересы своей страны. Эти и другие заявления Кремля — в материале URA.RU.

Визит Орбана в Киев

По словам пресс-секретаря президента, Орбан во время своего визита в Киев будет представлять интересы Евросоюза. «Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в ЕС, должна выполнять свои функции <...> здесь будут превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии», — сообщил Песков. Он также отметил, что венгерский премьер-министр известен тем, что может весьма жестко отстаивать интересы страны. 

Песков сообщил, что администрация Венгрии не обсуждала с российской стороной поездку Орбана на Украину. Контактов между ним и Владимиром Путиным также не было. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль не имеет конкретных ожиданий от предстоящего визита Орбана и не считает нужным комментировать его. 

Переговоры Сирии и Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможных переговорах между Сирией и Турцией, которые, по данным газеты Al Watan, могут пройти в Багдаде с участием Москвы и Багдада. «Пока нам нечего сообщить на этот счет вам», — заявил Песков.

Визит премьер-министра Индии в Россию

Дмитрий Песков сообщил, что даты визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию будут объявлены позже, но подготовка к визиту находится на финальной стадии. Он подчеркнул значимость предстоящих переговоров. По его словам, в рамках предстоящего визита представители стран планируют обсудить широкий спектр вопросов, включая региональную и глобальную безопасность и торгово-экономическое сотрудничество.

Россия воздействует на спутниковые системы

По поводу сообщений о просьбе международного союза электросвязи ООН к России прекратить воздействие на европейские спутниковые системы Песков отметил, что ему ничего об этом не известно. Он выразил необходимость разобраться в ситуации, учитывая возможные полномочия структур ООН. «Мне об этом неизвестно. Здесь нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН», — сообщил Песков.

Высказывания Трампа

Пресс-секретарь Кремля также отказался комментировать обещание экс-главы Белого дома Дональда Трампа о скором решении украинского кризиса, если он будет переизбран. «Не зная сути, о чем идет речь, прокомментировать это не можем», — сообщил он. Песков также напомнил, что Трамп уже делал подобные заявления ранее.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетил Киев. Там он будет представлять интересы Европейского союза (ЕС), ведь его страна теперь председательствует в Совете ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что Орбан умеет жестко отстаивать интересы своей страны. Эти и другие заявления Кремля — в материале URA.RU. Визит Орбана в Киев По словам пресс-секретаря президента, Орбан во время своего визита в Киев будет представлять интересы Евросоюза. «Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в ЕС, должна выполнять свои функции <...> здесь будут превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии», — сообщил Песков. Он также отметил, что венгерский премьер-министр известен тем, что может весьма жестко отстаивать интересы страны.  Песков сообщил, что администрация Венгрии не обсуждала с российской стороной поездку Орбана на Украину. Контактов между ним и Владимиром Путиным также не было. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль не имеет конкретных ожиданий от предстоящего визита Орбана и не считает нужным комментировать его.  Переговоры Сирии и Турции Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможных переговорах между Сирией и Турцией, которые, по данным газеты Al Watan, могут пройти в Багдаде с участием Москвы и Багдада. «Пока нам нечего сообщить на этот счет вам», — заявил Песков. Визит премьер-министра Индии в Россию Дмитрий Песков сообщил, что даты визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию будут объявлены позже, но подготовка к визиту находится на финальной стадии. Он подчеркнул значимость предстоящих переговоров. По его словам, в рамках предстоящего визита представители стран планируют обсудить широкий спектр вопросов, включая региональную и глобальную безопасность и торгово-экономическое сотрудничество. Россия воздействует на спутниковые системы По поводу сообщений о просьбе международного союза электросвязи ООН к России прекратить воздействие на европейские спутниковые системы Песков отметил, что ему ничего об этом не известно. Он выразил необходимость разобраться в ситуации, учитывая возможные полномочия структур ООН. «Мне об этом неизвестно. Здесь нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН», — сообщил Песков. Высказывания Трампа Пресс-секретарь Кремля также отказался комментировать обещание экс-главы Белого дома Дональда Трампа о скором решении украинского кризиса, если он будет переизбран. «Не зная сути, о чем идет речь, прокомментировать это не можем», — сообщил он. Песков также напомнил, что Трамп уже делал подобные заявления ранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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