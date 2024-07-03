ВСУ атаковали Московскую, Брянскую и Белгородскую области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном
Кроме того, в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Новороссийска. Как ранее сообщал глава города Андрей Кравченко, вход на пляжи и набережную будет ограничен после масштабной ночной атаки. Это связано с обследованием акватории бухты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.