Фигурант дела Baring Vostok француз Дельпаль объявлен в розыск в России

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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, подполковник мвд
МВД объявило Дельпаля в розыск по статье УК Фото:

Министерство внутренних дел России объявило в розыск француза Филиппа Дельпаля, фигуранта дела инвестиционного фонда Baring Vostok. Эта информации следует из базы ведомства.

«Филипп Дельпаль, 08.11.1972. Разыскивается по статье УК», — указано в карточке базы розыска. Однако конкретная статья, по которой он разыскивается, в карточке не уточняется. В документе также отмечена национальность Дельпаля — француз, место рождения — город Бург-ан-Брес.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Основатель Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 года условно, а его деловой партнер Филипп Дельпаль — 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд смягчил приговор, уменьшив срок Дельпалю до 3,5 лет, а кассационная инстанция позднее сократила его еще на два месяца.

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск француза Филиппа Дельпаля, фигуранта дела инвестиционного фонда Baring Vostok. Эта информации следует из базы ведомства. «Филипп Дельпаль, 08.11.1972. Разыскивается по статье УК», — указано в карточке базы розыска. Однако конкретная статья, по которой он разыскивается, в карточке не уточняется. В документе также отмечена национальность Дельпаля — француз, место рождения — город Бург-ан-Брес. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Основатель Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 года условно, а его деловой партнер Филипп Дельпаль — 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд смягчил приговор, уменьшив срок Дельпалю до 3,5 лет, а кассационная инстанция позднее сократила его еще на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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