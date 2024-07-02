02 июля 2024

В России дорожают овощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость овощей выросла, несмотря на начало сезона Фото:

В России наблюдается рост розничных цен на овощи, несмотря на начало сезона, сообщает «Известия» со ссылкой на Ассоциацию «Руспродсоюз». С начала года свекла подорожала на 92,3%, морковь — на 62,8%, а яблоки — на 30%.

«С начала года свекла подорожала на 92,3% — до 70 руб./кг, морковь на 62,8% — до 70 руб./кг, яблоки на 30% — до 159,8 руб./кг», — сообщают «Известия», ссылаясь на данные ассоциации. Росстат фиксирует удорожание и других овощных культур: картофеля — на 82,4% (июнь к декабрю — началу января), капусты — на 35%, лука — на 32%

Эксперты АБ-центра указывают на значительное удорожание свеклы, картофеля, яблок и капусты в рознице по сравнению с прошлым годом. В то же время в оптовом сегменте цены показывают тенденцию к снижению. В «Руспродсоюзе» выразили надежду, что торговые сети поддержат этот тренд и скорректируют цены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что стоимость свинины весной 2024 года в центральной части России снизилась на 12% до 181 рубля за один килограмм, а окорока — до 260 рублей. При этом отмечалось, что по сравнению с прошлым годом цены стали выше.

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В России наблюдается рост розничных цен на овощи, несмотря на начало сезона, сообщает «Известия» со ссылкой на Ассоциацию «Руспродсоюз». С начала года свекла подорожала на 92,3%, морковь — на 62,8%, а яблоки — на 30%. «С начала года свекла подорожала на 92,3% — до 70 руб./кг, морковь на 62,8% — до 70 руб./кг, яблоки на 30% — до 159,8 руб./кг», — сообщают «Известия», ссылаясь на данные ассоциации. Росстат фиксирует удорожание и других овощных культур: картофеля — на 82,4% (июнь к декабрю — началу января), капусты — на 35%, лука — на 32% Эксперты АБ-центра указывают на значительное удорожание свеклы, картофеля, яблок и капусты в рознице по сравнению с прошлым годом. В то же время в оптовом сегменте цены показывают тенденцию к снижению. В «Руспродсоюзе» выразили надежду, что торговые сети поддержат этот тренд и скорректируют цены в ближайшее время. Ранее сообщалось, что стоимость свинины весной 2024 года в центральной части России снизилась на 12% до 181 рубля за один килограмм, а окорока — до 260 рублей. При этом отмечалось, что по сравнению с прошлым годом цены стали выше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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