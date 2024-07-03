В Госдепе сообщили, почему не Украину не хотят приглашать в НАТО

Госдеп: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за масштабной коррупции в стране

03 июля 2024 в 04:31 Размер текста - 17 +

Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО не поддерживают вхождение Украины состав альянса из-за масштабной коррупции в стране. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа. Он отметил, что необходимо отметить реформы, которые Киев провел в последнее время. «Мы должны сделать шаг назад и высоко отметить все, что Украина сделала во имя реформ за последние два года. Мы хотим похвалить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией», — передает слова чиновника The Daily Telegraph . Он отметил, что эта тема является приоритетной для стран-членов альянса. Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года. В июне 2024 года глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина не станет частью альянса на ближайшем саммите НАТО 9 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны НАТО не поддерживают вхождение Украины состав альянса из-за масштабной коррупции в стране. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа. Он отметил, что необходимо отметить реформы, которые Киев провел в последнее время. «Мы должны сделать шаг назад и высоко отметить все, что Украина сделала во имя реформ за последние два года. Мы хотим похвалить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией», — передает слова чиновника The Daily Telegraph. Он отметил, что эта тема является приоритетной для стран-членов альянса. Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года. В июне 2024 года глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина не станет частью альянса на ближайшем саммите НАТО 9 июля.