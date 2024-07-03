В Госдепе сообщили, почему не Украину не хотят приглашать в НАТО

Госдеп: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за масштабной коррупции в стране
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Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года Фото:
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Страны НАТО не поддерживают вхождение Украины состав альянса из-за масштабной коррупции в стране. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа. Он отметил, что необходимо отметить реформы, которые Киев провел в последнее время.

«Мы должны сделать шаг назад и высоко отметить все, что Украина сделала во имя реформ за последние два года. Мы хотим похвалить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией», — передает слова чиновника The Daily Telegraph. Он отметил, что эта тема является приоритетной для стран-членов альянса.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года. В июне 2024 года глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина не станет частью альянса на ближайшем саммите НАТО 9 июля.

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Страны НАТО не поддерживают вхождение Украины состав альянса из-за масштабной коррупции в стране. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа. Он отметил, что необходимо отметить реформы, которые Киев провел в последнее время. «Мы должны сделать шаг назад и высоко отметить все, что Украина сделала во имя реформ за последние два года. Мы хотим похвалить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в сфере борьбы с коррупцией», — передает слова чиновника The Daily Telegraph. Он отметил, что эта тема является приоритетной для стран-членов альянса. Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года. В июне 2024 года глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина не станет частью альянса на ближайшем саммите НАТО 9 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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