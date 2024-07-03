Байден объяснил провал на дебатах с Трампом поездками за границу

03 июля 2024 в 05:03 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Президент США Джо Байден в последнее время много путешествовал, поэтому устал и неудачно выступил на предвыборных дебатах бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил сам Байден. «Я решил немного раз попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», — заявил Байден. Его цитирует ТАСС. Так он объяснил свое выступление, которое вызвало множество негативных отзывов. Он также подчеркнул, что он не оправдывается, а объясняет свое поведение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден в последнее время много путешествовал, поэтому устал и неудачно выступил на предвыборных дебатах бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил сам Байден. «Я решил немного раз попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», — заявил Байден. Его цитирует ТАСС. Так он объяснил свое выступление, которое вызвало множество негативных отзывов. Он также подчеркнул, что он не оправдывается, а объясняет свое поведение.