Байден объяснил провал на дебатах с Трампом поездками за границу

новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
Президент США Джо Байден в последнее время много путешествовал, поэтому устал и неудачно выступил на предвыборных дебатах бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил сам Байден.
«Я решил немного раз попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», — заявил Байден. Его цитирует ТАСС. Так он объяснил свое выступление, которое вызвало множество негативных отзывов. Он также подчеркнул, что он не оправдывается, а объясняет свое поведение.
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