Байден объяснил провал на дебатах с Трампом поездками за границу

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новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден в последнее время много путешествовал, поэтому устал и неудачно выступил на предвыборных дебатах бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил сам Байден.

«Я решил немного раз попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», — заявил Байден. Его цитирует ТАСС. Так он объяснил свое выступление, которое вызвало множество негативных отзывов. Он также подчеркнул, что он не оправдывается, а объясняет свое поведение.

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Президент США Джо Байден в последнее время много путешествовал, поэтому устал и неудачно выступил на предвыборных дебатах бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил сам Байден. «Я решил немного раз попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», — заявил Байден. Его цитирует ТАСС. Так он объяснил свое выступление, которое вызвало множество негативных отзывов. Он также подчеркнул, что он не оправдывается, а объясняет свое поведение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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