02 июля 2024

Правительство одобрило закон о раскрытии для ФСИН врачебной тайны педофилов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С инициативой о принятии нового закона выступил Минюста РФ
С инициативой о принятии нового закона выступил Минюста РФ Фото:

Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве России одобрила законопроект Минюста, по которому медучреждения будут предоставлять структурам ФСИН сведения о педофилах, составляющих врачебную тайну. Об этом рассказал источник в правительственных кругах.

«Предлагается внести изменения в закон „Об основах охраны здоровья граждан“ и в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект закона», — уточнил источник в беседе с ТАСС. В пояснительной записке говорится, что уголовно-исполнительные инспекции (входят в структуру ФСИН) будут запрашивать сведения о педофилах «в целях контроля за применением принудительных медицинских мер».

По данным автором инициативы, в прошлом году на учете состояли 55 граждан (старше 18 лет), осужденных за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, и страдающих сексуальными расстройствами. Из них 27 людям были назначены принудительные меры медицинского характера. В пояснении указано — для осуществления контроля за применением принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов необходимо наделить Минюст и Минздрав полномочиями по утверждению порядка осуществления соответствующего контроля.

В апреле Минздрав разработал проект закона, по которому данные о психических заболеваниях россиян станут доступны МВД без разрешения суда. Ранее в Госдуме предложили закрепить право правительства приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве России одобрила законопроект Минюста, по которому медучреждения будут предоставлять структурам ФСИН сведения о педофилах, составляющих врачебную тайну. Об этом рассказал источник в правительственных кругах. «Предлагается внести изменения в закон „Об основах охраны здоровья граждан“ и в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект закона», — уточнил источник в беседе с ТАСС. В пояснительной записке говорится, что  уголовно-исполнительные инспекции (входят в структуру ФСИН) будут запрашивать сведения о педофилах «в целях контроля за применением принудительных медицинских мер». По данным автором инициативы, в прошлом году на учете состояли 55 граждан (старше 18 лет), осужденных за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, и страдающих сексуальными расстройствами. Из них 27 людям были назначены принудительные меры медицинского характера. В пояснении указано — для осуществления контроля за применением принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов необходимо наделить Минюст и Минздрав полномочиями по утверждению порядка осуществления соответствующего контроля. В апреле Минздрав разработал проект закона, по которому данные о психических заболеваниях россиян станут доступны МВД без разрешения суда. Ранее в Госдуме предложили закрепить право правительства приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...