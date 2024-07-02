Правительство одобрило закон о раскрытии для ФСИН врачебной тайны педофилов

Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве России одобрила законопроект Минюста, по которому медучреждения будут предоставлять структурам ФСИН сведения о педофилах, составляющих врачебную тайну. Об этом рассказал источник в правительственных кругах.
«Предлагается внести изменения в закон „Об основах охраны здоровья граждан“ и в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект закона», — уточнил источник в беседе с ТАСС. В пояснительной записке говорится, что уголовно-исполнительные инспекции (входят в структуру ФСИН) будут запрашивать сведения о педофилах «в целях контроля за применением принудительных медицинских мер».
По данным автором инициативы, в прошлом году на учете состояли 55 граждан (старше 18 лет), осужденных за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, и страдающих сексуальными расстройствами. Из них 27 людям были назначены принудительные меры медицинского характера. В пояснении указано — для осуществления контроля за применением принудительных мер медицинского характера в отношении педофилов необходимо наделить Минюст и Минздрав полномочиями по утверждению порядка осуществления соответствующего контроля.
В апреле Минздрав разработал проект закона, по которому данные о психических заболеваниях россиян станут доступны МВД без разрешения суда. Ранее в Госдуме предложили закрепить право правительства приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в РФ.
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