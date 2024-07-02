02 июля 2024

Обвиненные в госизмене сыновья священника отказались давать показания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На скамье подсудимых оказались трое сыновей российского священника
На скамье подсудимых оказались трое сыновей российского священника Фото:

Трое сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова, которых обвиняют в госизмене, отказались давать показания в суде. Они участвовали в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда.

«Воспользуюсь 51-й статьей», — заявил в суде Тимофей Ащеулов. Вслед за ним показания отказались давать двое других братьев Иоанн и Алексей, пишет РИА Новости. Каждому предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Ащеуловы были задержаны при попытке пересечения госграницы РФ и Украины. По версии следствия, братья планировали воевать на стороне ВСУ. Дело о госизмене поступило в суд в середине июня, напоминает RT. Задержанные не стали оспаривать, что хотели присоединиться к противнику, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова, которых обвиняют в госизмене, отказались давать показания в суде. Они участвовали в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда. «Воспользуюсь 51-й статьей», — заявил в суде Тимофей Ащеулов. Вслед за ним показания отказались давать двое других братьев Иоанн и Алексей, пишет РИА Новости. Каждому предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Ащеуловы были задержаны при попытке пересечения госграницы РФ и Украины. По версии следствия, братья планировали воевать на стороне ВСУ. Дело о госизмене поступило в суд в середине июня, напоминает RT. Задержанные не стали оспаривать, что хотели присоединиться к противнику, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...