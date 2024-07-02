Обвиненные в госизмене сыновья священника отказались давать показания

Трое сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова, которых обвиняют в госизмене, отказались давать показания в суде. Они участвовали в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда.
«Воспользуюсь 51-й статьей», — заявил в суде Тимофей Ащеулов. Вслед за ним показания отказались давать двое других братьев Иоанн и Алексей, пишет РИА Новости. Каждому предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.
Ащеуловы были задержаны при попытке пересечения госграницы РФ и Украины. По версии следствия, братья планировали воевать на стороне ВСУ. Дело о госизмене поступило в суд в середине июня, напоминает RT. Задержанные не стали оспаривать, что хотели присоединиться к противнику, передает «Национальная служба новостей».
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