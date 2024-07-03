Врач назвала тревожные симптомы рака груди

Признаками рака груди являются ямки на молочных железах, втяжение сосков, утолщение и шелушение кожи, а также жжение и покраснение (кожа становится пурпурной или розовой). Об этом рассказала преподаватель медфака Государственного университета просвещения, акушер-гинеколог Елена Близнюк.
«К тревожным изменениям, которые могут говорить о раке груди, можно отнести втяжение соска, утолщение, шелушение кожи. „Апельсиновая кожура“, вмятины на железах, покраснение и жжение», — сообщила Близнюк в беседе с
По ее словам, это может свидетельствовать о «воспалительном, быстро прогрессирующем типе рака груди». К отеку, который врачу не удастся пальпировать, приводит отток лимфы.
Близнюк добавила, что к симптомам также относится увеличение лимфоузлов в подмышечной зоне и зоне около ключиц, которое приводит к стреляющим болям в руке и потере чувствительности. Злокачественное образование может развиться из-за язвы и открытой раны на груди.
Можно легко рассчитать персональный риск рака с помощью математики, сообщила онколог Минздрава Екатерина Назарова. Для этого понадобится посчитать количество выкуренных сигарет в день, а также стаж курения. Также в Минздраве назвали простые способы профилактики рака. Среди них: отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни.
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