Врач назвала тревожные симптомы рака груди

Врач Близнюк: покраснение и жжение молочных желез свидетельствуют о раке груди
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Втяжение сосков и ямки на молочных железах могут означать появление рака груди, сказала доктор Близнюк Фото:

Признаками рака груди являются ямки на молочных железах, втяжение сосков, утолщение и шелушение кожи, а также жжение и покраснение (кожа становится пурпурной или розовой). Об этом рассказала преподаватель медфака Государственного университета просвещения, акушер-гинеколог Елена Близнюк.

«К тревожным изменениям, которые могут говорить о раке груди, можно отнести втяжение соска, утолщение, шелушение кожи. „Апельсиновая кожура“, вмятины на железах, покраснение и жжение», — сообщила Близнюк в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, это может свидетельствовать о «воспалительном, быстро прогрессирующем типе рака груди». К отеку, который врачу не удастся пальпировать, приводит отток лимфы.

Близнюк добавила, что к симптомам также относится увеличение лимфоузлов в подмышечной зоне и зоне около ключиц, которое приводит к стреляющим болям в руке и потере чувствительности. Злокачественное образование может развиться из-за язвы и открытой раны на груди.

Можно легко рассчитать персональный риск рака с помощью математики, сообщила онколог Минздрава Екатерина Назарова. Для этого понадобится посчитать количество выкуренных сигарет в день, а также стаж курения. Также в Минздраве назвали простые способы профилактики рака. Среди них: отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни.

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Признаками рака груди являются ямки на молочных железах, втяжение сосков, утолщение и шелушение кожи, а также жжение и покраснение (кожа становится пурпурной или розовой). Об этом рассказала преподаватель медфака Государственного университета просвещения, акушер-гинеколог Елена Близнюк. «К тревожным изменениям, которые могут говорить о раке груди, можно отнести втяжение соска, утолщение, шелушение кожи. „Апельсиновая кожура“, вмятины на железах, покраснение и жжение», — сообщила Близнюк в беседе с NEWS.ru. По ее словам, это может свидетельствовать о «воспалительном, быстро прогрессирующем типе рака груди». К отеку, который врачу не удастся пальпировать, приводит отток лимфы. Близнюк добавила, что к симптомам также относится увеличение лимфоузлов в подмышечной зоне и зоне около ключиц, которое приводит к стреляющим болям в руке и потере чувствительности. Злокачественное образование может развиться из-за язвы и открытой раны на груди. Можно легко рассчитать персональный риск рака с помощью математики, сообщила онколог Минздрава Екатерина Назарова. Для этого понадобится посчитать количество выкуренных сигарет в день, а также стаж курения. Также в Минздраве назвали простые способы профилактики рака. Среди них: отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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