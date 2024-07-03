Врач назвала тревожные симптомы рака груди

Врач Близнюк: покраснение и жжение молочных желез свидетельствуют о раке груди

03 июля 2024 в 07:58 Размер текста - 17 +

Втяжение сосков и ямки на молочных железах могут означать появление рака груди, сказала доктор Близнюк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Признаками рака груди являются ямки на молочных железах, втяжение сосков, утолщение и шелушение кожи, а также жжение и покраснение (кожа становится пурпурной или розовой). Об этом рассказала преподаватель медфака Государственного университета просвещения, акушер-гинеколог Елена Близнюк. «К тревожным изменениям, которые могут говорить о раке груди, можно отнести втяжение соска, утолщение, шелушение кожи. „Апельсиновая кожура“, вмятины на железах, покраснение и жжение», — сообщила Близнюк в беседе с NEWS.ru . По ее словам, это может свидетельствовать о «воспалительном, быстро прогрессирующем типе рака груди». К отеку, который врачу не удастся пальпировать, приводит отток лимфы. Близнюк добавила, что к симптомам также относится увеличение лимфоузлов в подмышечной зоне и зоне около ключиц, которое приводит к стреляющим болям в руке и потере чувствительности. Злокачественное образование может развиться из-за язвы и открытой раны на груди. Можно легко рассчитать персональный риск рака с помощью математики, сообщила онколог Минздрава Екатерина Назарова. Для этого понадобится посчитать количество выкуренных сигарет в день, а также стаж курения. Также в Минздраве назвали простые способы профилактики рака. Среди них: отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Признаками рака груди являются ямки на молочных железах, втяжение сосков, утолщение и шелушение кожи, а также жжение и покраснение (кожа становится пурпурной или розовой). Об этом рассказала преподаватель медфака Государственного университета просвещения, акушер-гинеколог Елена Близнюк. «К тревожным изменениям, которые могут говорить о раке груди, можно отнести втяжение соска, утолщение, шелушение кожи. „Апельсиновая кожура“, вмятины на железах, покраснение и жжение», — сообщила Близнюк в беседе с NEWS.ru. По ее словам, это может свидетельствовать о «воспалительном, быстро прогрессирующем типе рака груди». К отеку, который врачу не удастся пальпировать, приводит отток лимфы. Близнюк добавила, что к симптомам также относится увеличение лимфоузлов в подмышечной зоне и зоне около ключиц, которое приводит к стреляющим болям в руке и потере чувствительности. Злокачественное образование может развиться из-за язвы и открытой раны на груди. Можно легко рассчитать персональный риск рака с помощью математики, сообщила онколог Минздрава Екатерина Назарова. Для этого понадобится посчитать количество выкуренных сигарет в день, а также стаж курения. Также в Минздраве назвали простые способы профилактики рака. Среди них: отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни.