Украинские власти начали эвакуацию детей из общины в Харьковской области

03 июля 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

Речь идет об эвакуации 112 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины начали принудительную эвакуацию детей из Волчанской общины в Харьковской области. Об этом сообщает глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. «На сегодняшний день принято решение о принудительной эвакуации детей, которые остаются в населенных пунктах Волчанской общины, удаленных от границы. Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20-30 километрах от границы», — передает слова Гамбарашвили украинский телеканал «Общественное». Он также отметил, что в городе Волчанске остаются около 30 человек, которые не желают покидать свои дома, а всего в общине проживает около двух с половиной тысяч человек. Ранее сообщалось, что украинские чиновники в Херсоне вывозят имущество и архивы. Аредставитель партизанской организации «Херсонское сопротивление» сообщил, что работники подконтрольных Киеву администраций города двигаются в направлении Николаева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Украины начали принудительную эвакуацию детей из Волчанской общины в Харьковской области. Об этом сообщает глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. «На сегодняшний день принято решение о принудительной эвакуации детей, которые остаются в населенных пунктах Волчанской общины, удаленных от границы. Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20-30 километрах от границы», — передает слова Гамбарашвили украинский телеканал «Общественное». Он также отметил, что в городе Волчанске остаются около 30 человек, которые не желают покидать свои дома, а всего в общине проживает около двух с половиной тысяч человек. Ранее сообщалось, что украинские чиновники в Херсоне вывозят имущество и архивы. Аредставитель партизанской организации «Херсонское сопротивление» сообщил, что работники подконтрольных Киеву администраций города двигаются в направлении Николаева.