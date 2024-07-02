02 июля 2024

Украинские власти начали эвакуацию детей из общины в Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
Речь идет об эвакуации 112 человек Фото:
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Власти Украины начали принудительную эвакуацию детей из Волчанской общины в Харьковской области. Об этом сообщает глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили.

«На сегодняшний день принято решение о принудительной эвакуации детей, которые остаются в населенных пунктах Волчанской общины, удаленных от границы. Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20-30 километрах от границы», — передает слова Гамбарашвили украинский телеканал «Общественное». Он также отметил, что в городе Волчанске остаются около 30 человек, которые не желают покидать свои дома, а всего в общине проживает около двух с половиной тысяч человек.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники в Херсоне вывозят имущество и архивы. Аредставитель партизанской организации «Херсонское сопротивление» сообщил, что работники подконтрольных Киеву администраций города двигаются в направлении Николаева.

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Власти Украины начали принудительную эвакуацию детей из Волчанской общины в Харьковской области. Об этом сообщает глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. «На сегодняшний день принято решение о принудительной эвакуации детей, которые остаются в населенных пунктах Волчанской общины, удаленных от границы. Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20-30 километрах от границы», — передает слова Гамбарашвили украинский телеканал «Общественное». Он также отметил, что в городе Волчанске остаются около 30 человек, которые не желают покидать свои дома, а всего в общине проживает около двух с половиной тысяч человек. Ранее сообщалось, что украинские чиновники в Херсоне вывозят имущество и архивы. Аредставитель партизанской организации «Херсонское сопротивление» сообщил, что работники подконтрольных Киеву администраций города двигаются в направлении Николаева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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