Как отмена льготной ипотеки и повышение тарифов ЖКХ отразятся на инфляции

Аналитик Щукина: повышение тарифов ЖКХ усилит инфляционное давление

03 июля 2024 в 05:08 Размер текста - 17 +

Повышение коммунальных тарифов усилит инфляционное давление Фото: Сергей Русанов © URA.RU Повышение тарифов ЖКХ может привести к усилению инфляционного давления в краткосрочной перспективе, в то время как ужесточение условия кредитования и отмена льготной ипотеки имеет сдерживающий эффект. Об этом заявила аналитик компании «Цифра брокер» Полина Щукина. «В среднесрочной перспективе все будет зависеть от макроэкономической ситуации. От реакции других секторов экономики и мер, предпринимаемых ЦБ и правительством для контроля инфляции», — цитирует Щукину «Известия». Издание уточняет, льготная ипотека поддержала застройщиков в период кризиса, однако ее эффект для потребителей был не столь однозначным. В значительной степени она помогла разогнать инфляцию. Как URA.RU сообщало ранее, ежемесячные платежи по ипотеке без государственной поддержки увеличились более чем в два раза. По расчетам экспертов, при средней стоимости квадратного метра ежемесячный платеж по ипотеке на однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров составит значительно больше, чем при ставках с господдержкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Повышение тарифов ЖКХ может привести к усилению инфляционного давления в краткосрочной перспективе, в то время как ужесточение условия кредитования и отмена льготной ипотеки имеет сдерживающий эффект. Об этом заявила аналитик компании «Цифра брокер» Полина Щукина. «В среднесрочной перспективе все будет зависеть от макроэкономической ситуации. От реакции других секторов экономики и мер, предпринимаемых ЦБ и правительством для контроля инфляции», — цитирует Щукину «Известия». Издание уточняет, льготная ипотека поддержала застройщиков в период кризиса, однако ее эффект для потребителей был не столь однозначным. В значительной степени она помогла разогнать инфляцию. Как URA.RU сообщало ранее, ежемесячные платежи по ипотеке без государственной поддержки увеличились более чем в два раза. По расчетам экспертов, при средней стоимости квадратного метра ежемесячный платеж по ипотеке на однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров составит значительно больше, чем при ставках с господдержкой.