Как отмена льготной ипотеки и повышение тарифов ЖКХ отразятся на инфляции

Аналитик Щукина: повышение тарифов ЖКХ усилит инфляционное давление
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, тарифы, квитанция оплаты жкх, платежка жкх, коммунальные платежи
Повышение коммунальных тарифов усилит инфляционное давление Фото:

Повышение тарифов ЖКХ может привести к усилению инфляционного давления в краткосрочной перспективе, в то время как ужесточение условия кредитования и отмена льготной ипотеки имеет сдерживающий эффект. Об этом заявила аналитик компании «Цифра брокер» Полина Щукина.

«В среднесрочной перспективе все будет зависеть от макроэкономической ситуации. От реакции других секторов экономики и мер, предпринимаемых ЦБ и правительством для контроля инфляции», — цитирует Щукину «Известия».

Издание уточняет, льготная ипотека поддержала застройщиков в период кризиса, однако ее эффект для потребителей был не столь однозначным. В значительной степени она помогла разогнать инфляцию.

Как URA.RU сообщало ранее, ежемесячные платежи по ипотеке без государственной поддержки увеличились более чем в два раза. По расчетам экспертов, при средней стоимости квадратного метра ежемесячный платеж по ипотеке на однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров составит значительно больше, чем при ставках с господдержкой.

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Повышение тарифов ЖКХ может привести к усилению инфляционного давления в краткосрочной перспективе, в то время как ужесточение условия кредитования и отмена льготной ипотеки имеет сдерживающий эффект. Об этом заявила аналитик компании «Цифра брокер» Полина Щукина. «В среднесрочной перспективе все будет зависеть от макроэкономической ситуации. От реакции других секторов экономики и мер, предпринимаемых ЦБ и правительством для контроля инфляции», — цитирует Щукину «Известия». Издание уточняет, льготная ипотека поддержала застройщиков в период кризиса, однако ее эффект для потребителей был не столь однозначным. В значительной степени она помогла разогнать инфляцию. Как URA.RU сообщало ранее, ежемесячные платежи по ипотеке без государственной поддержки увеличились более чем в два раза. По расчетам экспертов, при средней стоимости квадратного метра ежемесячный платеж по ипотеке на однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров составит значительно больше, чем при ставках с господдержкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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