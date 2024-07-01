Внебрачный сын Пьера Нарцисса получил результаты ДНК-теста: как живут дети певца после его смерти

ДНК-тест подтвердил родство покойного Пьера Нарцисса с внебрачным сыном Андреа

02 июля 2024 в 03:43 Размер текста - 17 +

Дочь Пьера Нарцисса готова общаться с братом Фото: Сергей Виноградов/ТАСС В эфире телешоу «Малахов» был представлен результат ДНК-теста, подтверждающий, что 21-летний Андреа Мбоа из Камеруна является внебрачным сыном известного российского певца и актера Пьера Нарцисса. Молодой человек, никогда не видевший своего отца, приехал в Россию, чтобы общаться с его семьей. Подробнее о жизни покойного Пьера Нарцисса и о том, как сейчас живут его дети — в материале URA.RU. Как жил и от чего умер Пьер Нарцисс Биография Родился Пьер Нарцисс в Камеруне, республике Центральной Африки, 19 февраля 1977 года. С детства он увлекался музыкой: в 13 начал учиться играть на саксофоне, и вскоре после этого создал первую подростковую группу. После окончания школы Пьер приехал в Россию к своей старшей сестре и начал карьеру в кино. Он сыграл эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Параллельно поступил на журналистский факультет МГУ, выступал на небольших сценах, участвовал в телевизионных проектах, играл в КВН и вел передачи на радио. «Фабрика звезд — 2» Широкую известность Пьеру принесли проект «Фабрика звезд — 2» и песня «Шоколадный заяц», которая стала его хитом в начале 2000-х. После «Фабрики» в 2004 году он постепенно ушел из медиа, но время от времени появлялся на телевидении, давал концерты и участвовал в проектах. К примеру, в 2008-м участвовал в передаче «Звездный лед» на канале «Россия 1». Причина смерти Скончался певец во время операции на почки в 2022 году. Ему было 45 лет. Позже его бывшая жена раскрыла, что умер он от последствий подагры. Певец Пьер Нарцисс во время live-шоу «MTV 20» к 20-летию телеканала «MTV Россия» в СК «Олимпийский» Фото: Сергей Виноградов/ТАСС Сколько детей у певца Дочь Каролина-Кристель Калачева В браке с Валерией Калачевой 21 сентября 2005-го у Пьера Нарцисса родилась дочь — Каролина-Кристель. Девочка с шести лет занимается теннисом, а также развивается в музыкальном направлении. Сейчас девушка состоялась как спортсменка и модель. Она является обладательницей титулов «Первая мисс» в и «Первая вице-мисс Вселенная» в международных конкурсах красоты. Также она стала лицом европейского модного дома. Ее цель — стать теннисной звездой. Внебрачный сын Андреа Мбоа Также у музыканта есть внебрачный сын — 21-летний Андреа. На шоу «Малахова» ДНК-тест показал, что парень на 99,9% является сыном певца. Отмечается, что он ни разу не видел своего отца. Откуда появился внебрачный сын Нрацисса, его жизнь Незадолго до смерти Пьер Нарцисс рассказал бывшей жене о внебрачном сыне Андреа, который родился в Камеруне якобы в середине 90-х. По утверждению Валерии Калачевой, наследник очень похож на родителя. Своего отца — Пьера Нарцисса, Андреа нашел через соцсети. Музыкант не сомневался в родстве. Отец и сын поддерживали связь десять лет, но увиделись только на похоронах. Сейчас Андреа занимается профессиональным спортом — он футболист. Также парень наделен музыкальным талантом. В конце 2024 года у него родилась дочь Лили. В середине лета 2024-го Андреа приехал в Россию. Причиной визита стало желание познакомиться с родственниками покойного родителя. Дочь Пьера Нарцисса благосклонно восприняла новость о родстве. Каролина-Кристель заявила, что она дружелюбный человек и открыта для общения с братом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В эфире телешоу «Малахов» был представлен результат ДНК-теста, подтверждающий, что 21-летний Андреа Мбоа из Камеруна является внебрачным сыном известного российского певца и актера Пьера Нарцисса. Молодой человек, никогда не видевший своего отца, приехал в Россию, чтобы общаться с его семьей. Подробнее о жизни покойного Пьера Нарцисса и о том, как сейчас живут его дети — в материале URA.RU. Родился Пьер Нарцисс в Камеруне, республике Центральной Африки, 19 февраля 1977 года. С детства он увлекался музыкой: в 13 начал учиться играть на саксофоне, и вскоре после этого создал первую подростковую группу. После окончания школы Пьер приехал в Россию к своей старшей сестре и начал карьеру в кино. Он сыграл эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Параллельно поступил на журналистский факультет МГУ, выступал на небольших сценах, участвовал в телевизионных проектах, играл в КВН и вел передачи на радио. Широкую известность Пьеру принесли проект «Фабрика звезд — 2» и песня «Шоколадный заяц», которая стала его хитом в начале 2000-х. После «Фабрики» в 2004 году он постепенно ушел из медиа, но время от времени появлялся на телевидении, давал концерты и участвовал в проектах. К примеру, в 2008-м участвовал в передаче «Звездный лед» на канале «Россия 1». Скончался певец во время операции на почки в 2022 году. Ему было 45 лет. Позже его бывшая жена раскрыла, что умер он от последствий подагры. В браке с Валерией Калачевой 21 сентября 2005-го у Пьера Нарцисса родилась дочь — Каролина-Кристель. Девочка с шести лет занимается теннисом, а также развивается в музыкальном направлении. Сейчас девушка состоялась как спортсменка и модель. Она является обладательницей титулов «Первая мисс» в и «Первая вице-мисс Вселенная» в международных конкурсах красоты. Также она стала лицом европейского модного дома. Ее цель — стать теннисной звездой. Также у музыканта есть внебрачный сын — 21-летний Андреа. На шоу «Малахова» ДНК-тест показал, что парень на 99,9% является сыном певца. Отмечается, что он ни разу не видел своего отца. Незадолго до смерти Пьер Нарцисс рассказал бывшей жене о внебрачном сыне Андреа, который родился в Камеруне якобы в середине 90-х. По утверждению Валерии Калачевой, наследник очень похож на родителя. Своего отца — Пьера Нарцисса, Андреа нашел через соцсети. Музыкант не сомневался в родстве. Отец и сын поддерживали связь десять лет, но увиделись только на похоронах. Сейчас Андреа занимается профессиональным спортом — он футболист. Также парень наделен музыкальным талантом. В конце 2024 года у него родилась дочь Лили. В середине лета 2024-го Андреа приехал в Россию. Причиной визита стало желание познакомиться с родственниками покойного родителя. Дочь Пьера Нарцисса благосклонно восприняла новость о родстве. Каролина-Кристель заявила, что она дружелюбный человек и открыта для общения с братом.