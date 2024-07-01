Внебрачный сын Пьера Нарцисса получил результаты ДНК-теста: как живут дети певца после его смерти

В эфире телешоу «Малахов» был представлен результат ДНК-теста, подтверждающий, что 21-летний Андреа Мбоа из Камеруна является внебрачным сыном известного российского певца и актера Пьера Нарцисса. Молодой человек, никогда не видевший своего отца, приехал в Россию, чтобы общаться с его семьей. Подробнее о жизни покойного Пьера Нарцисса и о том, как сейчас живут его дети — в материале URA.RU.
Как жил и от чего умер Пьер Нарцисс
Биография
Родился Пьер Нарцисс в Камеруне, республике Центральной Африки, 19 февраля 1977 года. С детства он увлекался музыкой: в 13 начал учиться играть на саксофоне, и вскоре после этого создал первую подростковую группу.
После окончания школы Пьер приехал в Россию к своей старшей сестре и начал карьеру в кино. Он сыграл эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Параллельно поступил на журналистский факультет МГУ, выступал на небольших сценах, участвовал в телевизионных проектах, играл в КВН и вел передачи на радио.
«Фабрика звезд — 2»
Широкую известность Пьеру принесли проект «Фабрика звезд — 2» и песня «Шоколадный заяц», которая стала его хитом в начале 2000-х. После «Фабрики» в 2004 году он постепенно ушел из медиа, но время от времени появлялся на телевидении, давал концерты и участвовал в проектах. К примеру, в 2008-м участвовал в передаче «Звездный лед» на канале «Россия 1».
Причина смерти
Скончался певец во время операции на почки в 2022 году. Ему было 45 лет. Позже его бывшая жена раскрыла, что умер он от последствий подагры.
Сколько детей у певца
Дочь Каролина-Кристель Калачева
В браке с Валерией Калачевой 21 сентября 2005-го у Пьера Нарцисса родилась дочь — Каролина-Кристель. Девочка с шести лет занимается теннисом, а также развивается в музыкальном направлении.
Сейчас девушка состоялась как спортсменка и модель. Она является обладательницей титулов «Первая мисс» в и «Первая вице-мисс Вселенная» в международных конкурсах красоты. Также она стала лицом европейского модного дома. Ее цель — стать теннисной звездой.
Внебрачный сын Андреа Мбоа
Также у музыканта есть внебрачный сын — 21-летний Андреа. На шоу «Малахова» ДНК-тест показал, что парень на 99,9% является сыном певца. Отмечается, что он ни разу не видел своего отца.
Откуда появился внебрачный сын Нрацисса, его жизнь
Незадолго до смерти Пьер Нарцисс рассказал бывшей жене о внебрачном сыне Андреа, который родился в Камеруне якобы в середине 90-х. По утверждению Валерии Калачевой, наследник очень похож на родителя.
Своего отца — Пьера Нарцисса, Андреа нашел через соцсети. Музыкант не сомневался в родстве. Отец и сын поддерживали связь десять лет, но увиделись только на похоронах.
Сейчас Андреа занимается профессиональным спортом — он футболист. Также парень наделен музыкальным талантом. В конце 2024 года у него родилась дочь Лили.
В середине лета 2024-го Андреа приехал в Россию. Причиной визита стало желание познакомиться с родственниками покойного родителя. Дочь Пьера Нарцисса благосклонно восприняла новость о родстве. Каролина-Кристель заявила, что она дружелюбный человек и открыта для общения с братом.
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