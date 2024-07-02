02 июля 2024

Врач Мясников назвал витамин, без которого появляются полипы и рак в кишечнике

Врач Мясников: дефицит витамина D провоцирует развитие полипов и рака кишечника
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Мясников рассказал россиянам о факторе, способном вызвать онкологию
Александр Мясников рассказал россиянам о факторе, способном вызвать онкологию Фото:

Дефицит витамина D может спровоцировать появлением полипов (патологий) и вызвать рак кишечника. Об рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Влияние дефицита витамина D на образование полипов в кишечнике научно доказано. Полипы — возможный предвестник рака. От полипа до рака — 10 лет», — заявил Александр Мясников.

Также о развитии рака желудка могут свидетельствовать потеря аппетита и веса, слабость и болевые симптомы. Об этом сообщил глава отделения гепатобилиарной панкреатической гастроинтестинальной онкологии в Институте онкологии им. Нанавати Макса Ганеш Нагараджан. Ранее Мясников рассказывал о пользе кофе. По словам врача, напиток официально входит в химиопрофилактику рака, пишет RT.

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Дефицит витамина D может спровоцировать появлением полипов (патологий) и вызвать рак кишечника. Об рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». «Влияние дефицита витамина D на образование полипов в кишечнике научно доказано. Полипы — возможный предвестник рака. От полипа до рака — 10 лет», — заявил Александр Мясников. Также о развитии рака желудка могут свидетельствовать потеря аппетита и веса, слабость и болевые симптомы. Об этом сообщил глава отделения гепатобилиарной панкреатической гастроинтестинальной онкологии в Институте онкологии им. Нанавати Макса Ганеш Нагараджан. Ранее Мясников рассказывал о пользе кофе. По словам врача, напиток официально входит в химиопрофилактику рака, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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