Врач Мясников назвал витамин, без которого появляются полипы и рак в кишечнике

Дефицит витамина D может спровоцировать появлением полипов (патологий) и вызвать рак кишечника. Об рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
«Влияние дефицита витамина D на образование полипов в кишечнике научно доказано. Полипы — возможный предвестник рака. От полипа до рака — 10 лет», — заявил Александр Мясников.
Также о развитии рака желудка могут свидетельствовать потеря аппетита и веса, слабость и болевые симптомы. Об этом сообщил глава отделения гепатобилиарной панкреатической гастроинтестинальной онкологии в Институте онкологии им. Нанавати Макса Ганеш Нагараджан. Ранее Мясников рассказывал о пользе кофе. По словам врача, напиток официально входит в химиопрофилактику рака, пишет RT.
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