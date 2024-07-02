02 июля 2024

Определились все четвертьфиналисты Евро-2024

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Клипарт. Екатеринбург, футбол, мячи
Встречи пройдут 5 и 6 июля Фото:

Определены все пары четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. Испания и Германия проведут свой матч 5 июля, в тот же день состоится встреча между Португалией и Францией. Об этом сообщают журналисты.

«6 июля на поле выйдут Англия и Швейцария, а также Нидерланды и Турция», — сообщает ТАСС. Полуфиналы запланированы на 9 и 10 июля, а финал пройдет 14 июля в Берлине. Стоит отметить, что для Англии, Швейцарии и Турции чемпионат Европы никогда не завершался победой. В текущем розыгрыше Евро-2024 действующий чемпион Италия уже вылетела, проиграв в 1/8 финале сборной Швейцарии. Матч за третье место в турнире не предусмотрен.

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Определены все пары четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. Испания и Германия проведут свой матч 5 июля, в тот же день состоится встреча между Португалией и Францией. Об этом сообщают журналисты. «6 июля на поле выйдут Англия и Швейцария, а также Нидерланды и Турция», — сообщает ТАСС. Полуфиналы запланированы на 9 и 10 июля, а финал пройдет 14 июля в Берлине. Стоит отметить, что для Англии, Швейцарии и Турции чемпионат Европы никогда не завершался победой. В текущем розыгрыше Евро-2024 действующий чемпион Италия уже вылетела, проиграв в 1/8 финале сборной Швейцарии. Матч за третье место в турнире не предусмотрен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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