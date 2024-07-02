Определились все четвертьфиналисты Евро-2024

Определены все пары четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. Испания и Германия проведут свой матч 5 июля, в тот же день состоится встреча между Португалией и Францией. Об этом сообщают журналисты.
«6 июля на поле выйдут Англия и Швейцария, а также Нидерланды и Турция», — сообщает ТАСС. Полуфиналы запланированы на 9 и 10 июля, а финал пройдет 14 июля в Берлине. Стоит отметить, что для Англии, Швейцарии и Турции чемпионат Европы никогда не завершался победой. В текущем розыгрыше Евро-2024 действующий чемпион Италия уже вылетела, проиграв в 1/8 финале сборной Швейцарии. Матч за третье место в турнире не предусмотрен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.