01 июля 2024

Fighterbomber: российские военные уничтожили шесть истребителей ВСУ

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Пэтриот. ПВО. stock, залп, сша, пуск, ракета, пво, patriot,  stock, пэтриот
Предположительно, для удара использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает telegram-канал Fighterbomber. Уточняется, что истребители базировались на аэродроме в Миргороде.

«На кадрах видно, что использовались кассетные боевые части. Предположительно, для удара использовался оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер“», — передает Fighterbomber, публикуя видео удара. Telegram-канал предположил, что их помощью ВВС Украины могли пускать ракеты по Крыму.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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ВС РФ уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает telegram-канал Fighterbomber. Уточняется, что истребители базировались на аэродроме в Миргороде. «На кадрах видно, что использовались кассетные боевые части. Предположительно, для удара использовался оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер“», — передает Fighterbomber, публикуя видео удара. Telegram-канал предположил, что их помощью ВВС Украины могли пускать ракеты по Крыму. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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