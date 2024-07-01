Fighterbomber: российские военные уничтожили шесть истребителей ВСУ

Предположительно, для удара использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает telegram-канал Fighterbomber. Уточняется, что истребители базировались на аэродроме в Миргороде.
«На кадрах видно, что использовались кассетные боевые части. Предположительно, для удара использовался оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер“», — передает Fighterbomber, публикуя видео удара. Telegram-канал предположил, что их помощью ВВС Украины могли пускать ракеты по Крыму.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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