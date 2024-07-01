Fighterbomber: российские военные уничтожили шесть истребителей ВСУ

02 июля 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Предположительно, для удара использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает telegram-канал Fighterbomber. Уточняется, что истребители базировались на аэродроме в Миргороде. «На кадрах видно, что использовались кассетные боевые части. Предположительно, для удара использовался оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер“», — передает Fighterbomber, публикуя видео удара. Telegram-канал предположил, что их помощью ВВС Украины могли пускать ракеты по Крыму. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает telegram-канал Fighterbomber. Уточняется, что истребители базировались на аэродроме в Миргороде. «На кадрах видно, что использовались кассетные боевые части. Предположительно, для удара использовался оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер“», — передает Fighterbomber, публикуя видео удара. Telegram-канал предположил, что их помощью ВВС Украины могли пускать ракеты по Крыму. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.