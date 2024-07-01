Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), снялся в главной роли вместе с актрисой Анной Михалковой в комедийном сериале «Убойный отпуск». Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».
«В сети появился трейлер комедийного сериала „Убойный отпуск“ с Анной Михалковой, Александром Робаком, Любовью Аксеновой и Степаном Девониным в главных ролях. Премьера курортной комедии состоится 1 июля», — сообщается на сайте. Зрителю сюжет комедии расскажет историю о семейной паре, которая решила отметить свою годовщину за границей.
В сериале Михалкова и Робак, сыгравшие супругов Любу и Рому, отправляются в Турцию по путевке, оплаченной их общей дочерью. За время курорта Люба находит себе нового мужчину — турка Эмина. Роман в это время развлекается у бара и знакомится с собутыльником Виктором. Однако на утро после вечеринки супружескую пару ждет скандал и неприятные новости — смерть одного из героев.
Ранее Александр Робак снялся в комедийном сериале «Киберпапа»»» вместе с актрисой Юлией Пересильд. Робак сыграл там сварщика Игната, который ради дружбы с пасынком начинает увлекаться компьютерными играми и становится «киберпапой». Премьера состоялась 8 апреля и по данным сервиса «Кинопоиск» оценивают сериал в 7,4 звезды.
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