02 июля 2024

Больничный скандал в Новоуральске волнует депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с депутатами Госдумы РФ в администрации города Екатеринбург, петров александр
Депутатов волнует медицинский вопрос в Новоуральске Фото:

Депутаты Госдумы обеспокоены ситуацией с работой медицины в Новоуральске. Об этом рассказал депутат Госдумы и основатель завода «Медсинтез» Александр Петров газете «Нейва».

По его словам, к вопросу нужно подключаться депутатам Государственной Думы. Не смотря на то, что сейчас в Новоуральске получилось немного снять напряжение и смягчить кризис. Также он считает необходимым наличие опоры и влияния на коллектив с общественным советом по медицине у нового руководства.

«Ситуация напряженная, но проблемы нужно решать с холодной головой. Шаги должны быть выверенными. Не нужно так будоражить наши атомные города», — подчеркнул Петров.

Ранее URA.RU писало об увольнении свердловского главврача с судимостью после жалоб президенту РФ Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. Главу медсанчасти №13 Новоуральска Гарика Хачатаряна отстранили из-за жалоб на ужасные условия труда, плохое материально-техническое снабжение и массовые увольнения. Хачатрян был осужден на два года условно в августе 2021-го за кражу ноутбука и моноблока Apple.

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Депутаты Госдумы обеспокоены ситуацией с работой медицины в Новоуральске. Об этом рассказал депутат Госдумы и основатель завода «Медсинтез» Александр Петров газете «Нейва». По его словам, к вопросу нужно подключаться депутатам Государственной Думы. Не смотря на то, что сейчас в Новоуральске получилось немного снять напряжение и смягчить кризис. Также он считает необходимым наличие опоры и влияния на коллектив с общественным советом по медицине у нового руководства. «Ситуация напряженная, но проблемы нужно решать с холодной головой. Шаги должны быть выверенными. Не нужно так будоражить наши атомные города», — подчеркнул Петров. Ранее URA.RU писало об увольнении свердловского главврача с судимостью после жалоб президенту РФ Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. Главу медсанчасти №13 Новоуральска Гарика Хачатаряна отстранили из-за жалоб на ужасные условия труда, плохое материально-техническое снабжение и массовые увольнения. Хачатрян был осужден на два года условно в августе 2021-го за кражу ноутбука и моноблока Apple.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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