Больничный скандал в Новоуральске волнует депутатов

03 июля 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Депутатов волнует медицинский вопрос в Новоуральске Фото: Марина Молдавская © URA.RU Депутаты Госдумы обеспокоены ситуацией с работой медицины в Новоуральске. Об этом рассказал депутат Госдумы и основатель завода «Медсинтез» Александр Петров газете «Нейва». По его словам, к вопросу нужно подключаться депутатам Государственной Думы. Не смотря на то, что сейчас в Новоуральске получилось немного снять напряжение и смягчить кризис. Также он считает необходимым наличие опоры и влияния на коллектив с общественным советом по медицине у нового руководства. «Ситуация напряженная, но проблемы нужно решать с холодной головой. Шаги должны быть выверенными. Не нужно так будоражить наши атомные города», — подчеркнул Петров. Ранее URA.RU писало об увольнении свердловского главврача с судимостью после жалоб президенту РФ Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. Главу медсанчасти №13 Новоуральска Гарика Хачатаряна отстранили из-за жалоб на ужасные условия труда, плохое материально-техническое снабжение и массовые увольнения. Хачатрян был осужден на два года условно в августе 2021-го за кражу ноутбука и моноблока Apple. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Госдумы обеспокоены ситуацией с работой медицины в Новоуральске. Об этом рассказал депутат Госдумы и основатель завода «Медсинтез» Александр Петров газете «Нейва». По его словам, к вопросу нужно подключаться депутатам Государственной Думы. Не смотря на то, что сейчас в Новоуральске получилось немного снять напряжение и смягчить кризис. Также он считает необходимым наличие опоры и влияния на коллектив с общественным советом по медицине у нового руководства. «Ситуация напряженная, но проблемы нужно решать с холодной головой. Шаги должны быть выверенными. Не нужно так будоражить наши атомные города», — подчеркнул Петров. Ранее URA.RU писало об увольнении свердловского главврача с судимостью после жалоб президенту РФ Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. Главу медсанчасти №13 Новоуральска Гарика Хачатаряна отстранили из-за жалоб на ужасные условия труда, плохое материально-техническое снабжение и массовые увольнения. Хачатрян был осужден на два года условно в августе 2021-го за кражу ноутбука и моноблока Apple.