Челябинцев заставили выплатить компенсацию за падение глыбы на малыша с балкона

В Магнитогорске Челябинской области семью заставили выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей после падения глыбы с их балкона на маму с малышом. Для взыскания суммы потребовалась помощь приставов, сообщили URA.RU в пресс-службе ФССП по региону.
«Пременив полный комплекс мер принудительного исполнения удалось взыскать чуть более 100 тысяч рублей. После требования о предоставлении автомобиля для ареста должники полностью внесли недостающую сумму на депозитный счет, в том числе и исполнительский сбор», — сообщили URA.RU в ФССП.
Взыскать сумму в размере 800 тысяч рублей решил Ленинский райсуд Магнитогорска. Компенсация касалась морального вреда после причинения малышу тяжкого вреда здоровью. Инцидент случился в феврале 2023 года. Тогда челябинка с двумя детьми проходила мимо домов на улице Октябрьской. Глыба рухнула на семью, нанеся серьезную травму головы младшему ребенку, который находился в коляске.
Компенсацию приставы уже переданы женщине. До этого с владельца квартиры взыскали штраф по ч. 1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В работе приставов продолжает находиться требование о сносе козырька и остекления балкона, которое семья пока не исполнила.
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