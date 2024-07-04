04 июля 2024

В центре Екатеринбурга запретили продавать алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет на розничную продажу алкоголя в центре Екатеринбурга продлится до 7 июля
Запрет на розничную продажу алкоголя в центре Екатеринбурга продлится до 7 июля Фото:

В центре Екатеринбурга (в границах улиц 8 Марта — проспекта Ленина — Вайнера — Антона Валека) горожане не смогут купить алкоголь. Запрет на розничную продажу из-за фестиваля «Жизнь на колесах» начнет действовать с 16:00 5 июля и продлится до вечера 7 июля, сообщается в администрации города. 

«5 июля с 16:00 до 23:00 и до 7 июля не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Касается это предприятий торговли, расположенных в границах улиц 8 Марта — проспекта Ленина — Вайнера — Антона Валека», — говорится в постановлении мэра города Алексея Орлова.

Фестиваль «Жизнь на колесах» стартует 5 июля в 12:00 с парада фудтраков. Они пройдут по маршруту: площадь Кирова — проспект Ленина — улицы Маршала Жукова — Челюскинцев — Бориса Ельцина — 8 Марта до Площади 1905 года, где и будет проходить основная программа. Завершится фестиваль 7 июля.

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В центре Екатеринбурга (в границах улиц 8 Марта — проспекта Ленина — Вайнера — Антона Валека) горожане не смогут купить алкоголь. Запрет на розничную продажу из-за фестиваля «Жизнь на колесах» начнет действовать с 16:00 5 июля и продлится до вечера 7 июля, сообщается в администрации города.  «5 июля с 16:00 до 23:00 и до 7 июля не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Касается это предприятий торговли, расположенных в границах улиц 8 Марта — проспекта Ленина — Вайнера — Антона Валека», — говорится в постановлении мэра города Алексея Орлова. Фестиваль «Жизнь на колесах» стартует 5 июля в 12:00 с парада фудтраков. Они пройдут по маршруту: площадь Кирова — проспект Ленина — улицы Маршала Жукова — Челюскинцев — Бориса Ельцина — 8 Марта до Площади 1905 года, где и будет проходить основная программа. Завершится фестиваль 7 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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