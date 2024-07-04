В центре Екатеринбурга запретили продавать алкоголь

В центре Екатеринбурга (в границах улиц 8 Марта — проспекта Ленина — Вайнера — Антона Валека) горожане не смогут купить алкоголь. Запрет на розничную продажу из-за фестиваля «Жизнь на колесах» начнет действовать с 16:00 5 июля и продлится до вечера 7 июля, сообщается в администрации города.
«5 июля с 16:00 до 23:00 и до 7 июля не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Касается это предприятий торговли, расположенных в границах улиц 8 Марта — проспекта Ленина — Вайнера — Антона Валека», — говорится в постановлении мэра города Алексея Орлова.
Фестиваль «Жизнь на колесах» стартует 5 июля в 12:00 с парада фудтраков. Они пройдут по маршруту: площадь Кирова — проспект Ленина — улицы Маршала Жукова — Челюскинцев — Бориса Ельцина — 8 Марта до Площади 1905 года, где и будет проходить основная программа. Завершится фестиваль 7 июля.
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