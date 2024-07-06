В Бурзянском районе республики Башкортостан на ходу загорелся автобус, который ехал из Челябинска в заповедник Шульган-Таш. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Башкортостану.
«В Бурзянском районе на дороге „Кага — Старосубхангулово“ вблизи населенного пункта Байназарово на ходу загорелся автобус марки Hyundai Universe, который ехал из Челябинска в заповедник Шульган-Таш», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В автобусе находились 43 человека, в том числе четыре ребенка.
Пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться из автобуса, пострадавших нет. Взрывов при возгорании не было, добавили в ведомстве.
Из Челябинской области на место ЧП отправлен резервный автобус, которые приедет примерно через три часа. Пассажиров временно разместят в школе села Старосубхангулово. До ПВР их доставит автобус, предоставленный отделом образования администрации Бурзянского района.
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