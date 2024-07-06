06 июля 2024

В Башкирии загорелся автобус с челябинскими туристами. Фото

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В автобусе находились 43 человека (архивное фото) Фото:

В Бурзянском районе республики Башкортостан на ходу загорелся автобус, который ехал из Челябинска в заповедник Шульган-Таш. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Башкортостану.

«В Бурзянском районе на дороге „Кага — Старосубхангулово“ вблизи населенного пункта Байназарово на ходу загорелся автобус марки Hyundai Universe, который ехал из Челябинска в заповедник Шульган-Таш», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В автобусе находились 43 человека, в том числе четыре ребенка.

Пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться из автобуса, пострадавших нет. Взрывов при возгорании не было, добавили в ведомстве.

Из Челябинской области на место ЧП отправлен резервный автобус, которые приедет примерно через три часа. Пассажиров временно разместят в школе села Старосубхангулово. До ПВР их доставит автобус, предоставленный отделом образования администрации Бурзянского района.

Автобус с туристами загорелся на ходу
Автобус с туристами загорелся на ходу
Пассажиры смогли выбраться самостоятельно
Пассажиры смогли выбраться самостоятельно

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В Бурзянском районе республики Башкортостан на ходу загорелся автобус, который ехал из Челябинска в заповедник Шульган-Таш. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Башкортостану. «В Бурзянском районе на дороге „Кага — Старосубхангулово“ вблизи населенного пункта Байназарово на ходу загорелся автобус марки Hyundai Universe, который ехал из Челябинска в заповедник Шульган-Таш», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В автобусе находились 43 человека, в том числе четыре ребенка. Пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться из автобуса, пострадавших нет. Взрывов при возгорании не было, добавили в ведомстве. Из Челябинской области на место ЧП отправлен резервный автобус, которые приедет примерно через три часа. Пассажиров временно разместят в школе села Старосубхангулово. До ПВР их доставит автобус, предоставленный отделом образования администрации Бурзянского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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