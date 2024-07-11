Путин уличил Запад в шантаже

11 июля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Путин заявил о шантаже Запада для сохранения его доминирующих позиций в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны прибегают к методу шантажа, чтобы сохранить свое доминирующее положение на мировой арене. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Запад прибегает к силе и шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире», — заявил Путин в ходе Х Парламентского форума БРИКС. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Ранее послы Европы начали угрожать бойкотом неформальных встреч премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Это произошло после того, как он посетил Москву. Также негативные последствия для премьера могут усилиться, если он продолжит свою политику в отношении неприемлемых для Брюсселя фигур. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны прибегают к методу шантажа, чтобы сохранить свое доминирующее положение на мировой арене. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Запад прибегает к силе и шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире», — заявил Путин в ходе Х Парламентского форума БРИКС. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Ранее послы Европы начали угрожать бойкотом неформальных встреч премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Это произошло после того, как он посетил Москву. Также негативные последствия для премьера могут усилиться, если он продолжит свою политику в отношении неприемлемых для Брюсселя фигур.