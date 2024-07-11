Западные страны прибегают к методу шантажа, чтобы сохранить свое доминирующее положение на мировой арене. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Запад прибегает к силе и шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире», — заявил Путин в ходе Х Парламентского форума БРИКС. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Ранее послы Европы начали угрожать бойкотом неформальных встреч премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Это произошло после того, как он посетил Москву. Также негативные последствия для премьера могут усилиться, если он продолжит свою политику в отношении неприемлемых для Брюсселя фигур.
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