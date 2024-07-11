11 июля 2024

Путин уличил Запад в шантаже

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин заявил о шантаже Запада для сохранения его доминирующих позиций в мире Фото:

Западные страны прибегают к методу шантажа, чтобы сохранить свое доминирующее положение на мировой арене. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Запад прибегает к силе и шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире», — заявил Путин в ходе Х Парламентского форума БРИКС. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Ранее послы Европы начали угрожать бойкотом неформальных встреч премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Это произошло после того, как он посетил Москву. Также негативные последствия для премьера могут усилиться, если он продолжит свою политику в отношении неприемлемых для Брюсселя фигур.

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Западные страны прибегают к методу шантажа, чтобы сохранить свое доминирующее положение на мировой арене. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Запад прибегает к силе и шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире», — заявил Путин в ходе Х Парламентского форума БРИКС. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Ранее послы Европы начали угрожать бойкотом неформальных встреч премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Это произошло после того, как он посетил Москву. Также негативные последствия для премьера могут усилиться, если он продолжит свою политику в отношении неприемлемых для Брюсселя фигур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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