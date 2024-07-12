12 июля 2024

Пожарные МЧС спасли пермяков из горящего дома

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Сотрудники МЧС спасли от огня жителей дома на улице Ломоносова (архивное фото)
Сотрудники МЧС спасли от огня жителей дома на улице Ломоносова (архивное фото) Фото:

В Березниках (Пермский край) пожарные спасли из огня жителей многоквартирного дома. Об этом сообщили представители МЧС России по региону.

«Сотрудники МЧС России спасли 13 июля на пожаре в Березниках восемь человек. Огонь тушили 28 пожарных и восемь единиц техники», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Пожар возник на первом этаже дома на улице Ломоносова. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 10 человек, погибших и травмированных нет, уточнили в МЧС.

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В Березниках (Пермский край) пожарные спасли из огня жителей многоквартирного дома. Об этом сообщили представители МЧС России по региону. «Сотрудники МЧС России спасли 13 июля на пожаре в Березниках восемь человек. Огонь тушили 28 пожарных и восемь единиц техники», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Пожар возник на первом этаже дома на улице Ломоносова. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 10 человек, погибших и травмированных нет, уточнили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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