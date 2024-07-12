Пожарные МЧС спасли пермяков из горящего дома

Сотрудники МЧС спасли от огня жителей дома на улице Ломоносова (архивное фото)
В Березниках (Пермский край) пожарные спасли из огня жителей многоквартирного дома. Об этом сообщили представители МЧС России по региону.
«Сотрудники МЧС России спасли 13 июля на пожаре в Березниках восемь человек. Огонь тушили 28 пожарных и восемь единиц техники», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Пожар возник на первом этаже дома на улице Ломоносова. До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 10 человек, погибших и травмированных нет, уточнили в МЧС.
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