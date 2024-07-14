14 июля 2024
13 июля 2024

В Челябинске утром загорелся цех по производству гофрокартона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, краги, пожарный
Огонь охватил площадь 400 квадратных метров Фото:

В Челябинске утром 15 июля горел цех по производству гофрокартона на улице Морской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Огнеборцам удалось локализовать, а затем и ликвидировать горение на площади 400 квадратных метров. Пожарные не дали огню распространиться», — заявили в пресс-службе ведомства.

Тушение огня осложняло отсутствие рабочих пожарных гидрантов. Пожарные боролись с огнем методом подвоза воды. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

Тушение было организовано методом подвоза воды
Тушение было организовано методом подвоза воды
Фото:

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В Челябинске утром 15 июля горел цех по производству гофрокартона на улице Морской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Огнеборцам удалось локализовать, а затем и ликвидировать горение на площади 400 квадратных метров. Пожарные не дали огню распространиться», — заявили в пресс-службе ведомства. Тушение огня осложняло отсутствие рабочих пожарных гидрантов. Пожарные боролись с огнем методом подвоза воды. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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