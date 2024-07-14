В Челябинске утром загорелся цех по производству гофрокартона. Фото

15 июля 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Огонь охватил площадь 400 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске утром 15 июля горел цех по производству гофрокартона на улице Морской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Огнеборцам удалось локализовать, а затем и ликвидировать горение на площади 400 квадратных метров. Пожарные не дали огню распространиться», — заявили в пресс-службе ведомства. Тушение огня осложняло отсутствие рабочих пожарных гидрантов. Пожарные боролись с огнем методом подвоза воды. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты. Тушение было организовано методом подвоза воды telegram-канал «МЧС Челябинской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске утром 15 июля горел цех по производству гофрокартона на улице Морской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Огнеборцам удалось локализовать, а затем и ликвидировать горение на площади 400 квадратных метров. Пожарные не дали огню распространиться», — заявили в пресс-службе ведомства. Тушение огня осложняло отсутствие рабочих пожарных гидрантов. Пожарные боролись с огнем методом подвоза воды. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.