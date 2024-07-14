Огонь охватил площадь 400 квадратных метров
В Челябинске утром 15 июля горел цех по производству гофрокартона на улице Морской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Огнеборцам удалось локализовать, а затем и ликвидировать горение на площади 400 квадратных метров. Пожарные не дали огню распространиться», — заявили в пресс-службе ведомства.
Тушение огня осложняло отсутствие рабочих пожарных гидрантов. Пожарные боролись с огнем методом подвоза воды. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.
Тушение было организовано методом подвоза воды
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