РБК: в России национализировали имущество производителя водки «Хортиця»

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Все компании, которые связаны с Global Spirits, национализированы
Все компании, которые связаны с Global Spirits, национализированы Фото:

В доход государства обращены предприятия алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця»). Об этом сообщили в пресс-службе ФССП.

«Национализированы компании „Стандарт качества“, „Русский север“, „Родник и К“, „Крымский винный дом“, „Традиции успеха“, „Новый уровень“, а также часть акций АО „Феодосийский завод коньяков и вин“», — сообщает РБК со ссылкой на ФСПП.

Ранее основателя Global Spirits, украинского бизнесмена Евгения Черняка заочно арестовали в России. Он обвиняется в финансировании терроризма. Поэтому все связанные с ним активы в РФ перешли под контроль Москвы.

Согласно данным РБК, Global Spirits — это крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг, продукция которого поставляется в 87 стран мира. Заводы компании «Хортиця» перестал работать в РФ еще в мае.

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В доход государства обращены предприятия алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця»). Об этом сообщили в пресс-службе ФССП. «Национализированы компании „Стандарт качества“, „Русский север“, „Родник и К“, „Крымский винный дом“, „Традиции успеха“, „Новый уровень“, а также часть акций АО „Феодосийский завод коньяков и вин“», — сообщает РБК со ссылкой на ФСПП. Ранее основателя Global Spirits, украинского бизнесмена Евгения Черняка заочно арестовали в России. Он обвиняется в финансировании терроризма. Поэтому все связанные с ним активы в РФ перешли под контроль Москвы. Согласно данным РБК, Global Spirits — это крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг, продукция которого поставляется в 87 стран мира. Заводы компании «Хортиця» перестал работать в РФ еще в мае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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