17 июля 2024

Прокуратура добилась увеличения компенсации за смерть челябинской пациентки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больница, травматология. Челябинск, реанимация, операционная, больной, травма, операция, врач, больница, каталка больничная, скорая помошь
Компенсация за смерть пациентки выросла с 200 до 500 тысяч рублей Фото:

Челябинский областной суд постановил увеличить компенсацию морального вреда до 500 тысяч рублей, назначенную сыну умершей пациентки ГБУЗ «Районная больница села Аргаяш». Изначально сумма была установлена в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«С учетом обстоятельств дела, степени нравственных страданий истца, требований принципов разумности и справедливости, размер компенсации был увеличен до 500 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Апелляционное определение уже вступило в законную силу.

По данным пресс-сдужбы областной прокуратуры, 16 августа 2019 года в приемное отделение больницы после аварии была доставлена 39-летняя женщина с диагнозом «рвано-резаная рана левого бедра», которая впоследствии скончалась. В судебном заседании установлена косвенная причинно-следственная связь между многочисленными дефектами в оказании медпомощи погибшей в виде неверного и несвоевременного выполнения диагностики и лечения, а также неправильной оценки ее состояния и ее смертью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский областной суд постановил увеличить компенсацию морального вреда до 500 тысяч рублей, назначенную сыну умершей пациентки ГБУЗ «Районная больница села Аргаяш». Изначально сумма была установлена в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «С учетом обстоятельств дела, степени нравственных страданий истца, требований принципов разумности и справедливости, размер компенсации был увеличен до 500 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Апелляционное определение уже вступило в законную силу. По данным пресс-сдужбы областной прокуратуры, 16 августа 2019 года в приемное отделение больницы после аварии была доставлена 39-летняя женщина с диагнозом «рвано-резаная рана левого бедра», которая впоследствии скончалась. В судебном заседании установлена косвенная причинно-следственная связь между многочисленными дефектами в оказании медпомощи погибшей в виде неверного и несвоевременного выполнения диагностики и лечения, а также неправильной оценки ее состояния и ее смертью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...