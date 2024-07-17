Прокуратура добилась увеличения компенсации за смерть челябинской пациентки

18 июля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Компенсация за смерть пациентки выросла с 200 до 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд постановил увеличить компенсацию морального вреда до 500 тысяч рублей, назначенную сыну умершей пациентки ГБУЗ «Районная больница села Аргаяш». Изначально сумма была установлена в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «С учетом обстоятельств дела, степени нравственных страданий истца, требований принципов разумности и справедливости, размер компенсации был увеличен до 500 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Апелляционное определение уже вступило в законную силу. По данным пресс-сдужбы областной прокуратуры, 16 августа 2019 года в приемное отделение больницы после аварии была доставлена 39-летняя женщина с диагнозом «рвано-резаная рана левого бедра», которая впоследствии скончалась. В судебном заседании установлена косвенная причинно-следственная связь между многочисленными дефектами в оказании медпомощи погибшей в виде неверного и несвоевременного выполнения диагностики и лечения, а также неправильной оценки ее состояния и ее смертью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд постановил увеличить компенсацию морального вреда до 500 тысяч рублей, назначенную сыну умершей пациентки ГБУЗ «Районная больница села Аргаяш». Изначально сумма была установлена в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «С учетом обстоятельств дела, степени нравственных страданий истца, требований принципов разумности и справедливости, размер компенсации был увеличен до 500 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Апелляционное определение уже вступило в законную силу. По данным пресс-сдужбы областной прокуратуры, 16 августа 2019 года в приемное отделение больницы после аварии была доставлена 39-летняя женщина с диагнозом «рвано-резаная рана левого бедра», которая впоследствии скончалась. В судебном заседании установлена косвенная причинно-следственная связь между многочисленными дефектами в оказании медпомощи погибшей в виде неверного и несвоевременного выполнения диагностики и лечения, а также неправильной оценки ее состояния и ее смертью.