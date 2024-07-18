Упавшее дерево убило челябинского пенсионера

18 июля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб при походе за дровами Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В лесу у деревни Кулуево (Челябинская область) упавшее дерево насмерть придавило пенсионера. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В лесном массиве был обнаружен труп мужчины. После установления личности выяснилось, что погибшим является местный пенсионер. Его придавило упавшее дерево, когда он пошел за дровами. От полученных травм он скончался», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там информацию подтвердили, сообщив, что следователем устанавливают обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесу у деревни Кулуево (Челябинская область) упавшее дерево насмерть придавило пенсионера. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В лесном массиве был обнаружен труп мужчины. После установления личности выяснилось, что погибшим является местный пенсионер. Его придавило упавшее дерево, когда он пошел за дровами. От полученных травм он скончался», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там информацию подтвердили, сообщив, что следователем устанавливают обстоятельства произошедшего.