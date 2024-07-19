Общество СК предложил жестче урегулировать вопрос лишения гражданства СК: натурализованных граждан будут лишать паспорта РФ за преступление 19 июля 2024 в 14:02 Размер текста - 17 + Натурализованных граждан будут лишать паспорта РФ за совершение и подготовку преступления Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Натурализованных граждан, которые подготавливают или совершают умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, необходимо лишать паспорта РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета России. «Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — рассказали СК РФ «Риа Новостям». Также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отправил в Госдуму предложения по совершенствованию миграционной политики и противодействию преступности в сфере миграции. Натурализованные граждане — это те люди, которые получили гражданство второй страны, являясь гражданами другой. После процесса натурализации иностранцы становятся полноправными гражданами новой страны и получают все соответствующие гражданские права и привилегии. Ранее Бастрыкин заявлял, что количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось за шесть месяцев 2024 года. На 5% увеличилось число изнасилований, на 25% — развратных действий в отношении детей. На 55% возросло количество экстремистских действий, которые совершили мигранты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Натурализованных граждан, которые подготавливают или совершают умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, необходимо лишать паспорта РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета России. «Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — рассказали СК РФ «Риа Новостям». Также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отправил в Госдуму предложения по совершенствованию миграционной политики и противодействию преступности в сфере миграции. Натурализованные граждане — это те люди, которые получили гражданство второй страны, являясь гражданами другой. После процесса натурализации иностранцы становятся полноправными гражданами новой страны и получают все соответствующие гражданские права и привилегии. Ранее Бастрыкин заявлял, что количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось за шесть месяцев 2024 года. На 5% увеличилось число изнасилований, на 25% — развратных действий в отношении детей. На 55% возросло количество экстремистских действий, которые совершили мигранты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям