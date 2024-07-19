СК предложил жестче урегулировать вопрос лишения гражданства

СК: натурализованных граждан будут лишать паспорта РФ за преступление
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Натурализованных граждан будут лишать паспорта РФ за совершение и подготовку преступления Фото:

Натурализованных граждан, которые подготавливают или совершают умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, необходимо лишать паспорта РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета России.

«Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — рассказали СК РФ «Риа Новостям». Также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отправил в Госдуму предложения по совершенствованию миграционной политики и противодействию преступности в сфере миграции.

Натурализованные граждане — это те люди, которые получили гражданство второй страны, являясь гражданами другой. После процесса натурализации иностранцы становятся полноправными гражданами новой страны и получают все соответствующие гражданские права и привилегии.

Ранее Бастрыкин заявлял, что количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось за шесть месяцев 2024 года. На 5% увеличилось число изнасилований, на 25% — развратных действий в отношении детей. На 55% возросло количество экстремистских действий, которые совершили мигранты.

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Натурализованных граждан, которые подготавливают или совершают умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, необходимо лишать паспорта РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета России. «Наряду к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — рассказали СК РФ «Риа Новостям». Также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отправил в Госдуму предложения по совершенствованию миграционной политики и противодействию преступности в сфере миграции. Натурализованные граждане — это те люди, которые получили гражданство второй страны, являясь гражданами другой. После процесса натурализации иностранцы становятся полноправными гражданами новой страны и получают все соответствующие гражданские права и привилегии. Ранее Бастрыкин заявлял, что количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось за шесть месяцев 2024 года. На 5% увеличилось число изнасилований, на 25% — развратных действий в отношении детей. На 55% возросло количество экстремистских действий, которые совершили мигранты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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