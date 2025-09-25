ЦБ рассказал, когда выпустит новые 10- и 50-рублевые купюры

Срочная новость
Центральный банк России намерен ввести в обращение обновленную банкноту номиналом 50 рублей в 2027 году, а купюру достоинством 10 рублей — в 2028 году. Об этом сообщает СМИ.
