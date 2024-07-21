В подполье раскрыли, сколько самолетов стоят на аэродромах Украины

Подпольщик Лебедев: на аэродромах Украины стоят по одному—два самолета

21 июля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Лебедев предположил, что на Николаевском аэродроме пилоты проходят обучение Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На каждом украинском аэродроме стоят один-два самолета. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВСУ начали задействовать те аэродромы, которые раньше не использовали. Кроме того, Украина использует для своих вооруженных сил один из гражданских аэропортов. «Ориентировочно на каждом аэродроме один-два самолета есть всегда. Вот такое ощущение. Начали задействовать те аэродромы, которые не задействовали ранее», — рассказал Лебедев в интервью ТАСС. По его словам, Киев использует для своих военных целей гражданский аэропорт в Николаеве. Он отмечает, что местные жители постоянно жалуются на взлет самолетов. Лебедев предполагает, что там проходит обучение новых пилотов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На каждом украинском аэродроме стоят один-два самолета. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВСУ начали задействовать те аэродромы, которые раньше не использовали. Кроме того, Украина использует для своих вооруженных сил один из гражданских аэропортов. «Ориентировочно на каждом аэродроме один-два самолета есть всегда. Вот такое ощущение. Начали задействовать те аэродромы, которые не задействовали ранее», — рассказал Лебедев в интервью ТАСС. По его словам, Киев использует для своих военных целей гражданский аэропорт в Николаеве. Он отмечает, что местные жители постоянно жалуются на взлет самолетов. Лебедев предполагает, что там проходит обучение новых пилотов.