Захарова назвала призыв Лондона к миру на Украине саморазоблачением

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Британия созналась в содеянном, заявила Захарова
Британия созналась в содеянном, заявила Захарова Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Призыв Лондона к прекращению конфликта на Украине является саморазоблачительным заявлением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления», — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что британская сторона таким образом «буквально призналась в содеянном», причем дипломат не побоялась охарактеризовать эти действия как преступление.

Захарова напомнила, что именно Великобритания, в лице бывшего премьера Бориса Джонсона, ранее заблокировала возможность мирного урегулирования, когда он «прилетел на крыльях ненависти» и отговорил киевский режим от участия в переговорном процессе. Нынешнее обращение Лондона она расценила как «крик отчаяния» и попытку запугать.

Дипломат также возложила ответственность на британские спецслужбы и политический истеблишмент за внедрение тактики запугивания, экстремизма и терроризма. По ее мнению, сейчас Лондон, будучи «учителем» президента Украины Владимира Зеленского, повторяет те же методы запугивания, но уже в национальном качестве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Призыв Лондона к прекращению конфликта на Украине является саморазоблачительным заявлением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления», — передает слова Захаровой ТАСС. Она добавила, что британская сторона таким образом «буквально призналась в содеянном», причем дипломат не побоялась охарактеризовать эти действия как преступление. Захарова напомнила, что именно Великобритания, в лице бывшего премьера Бориса Джонсона, ранее заблокировала возможность мирного урегулирования, когда он «прилетел на крыльях ненависти» и отговорил киевский режим от участия в переговорном процессе. Нынешнее обращение Лондона она расценила как «крик отчаяния» и попытку запугать. Дипломат также возложила ответственность на британские спецслужбы и политический истеблишмент за внедрение тактики запугивания, экстремизма и терроризма. По ее мнению, сейчас Лондон, будучи «учителем» президента Украины Владимира Зеленского, повторяет те же методы запугивания, но уже в национальном качестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...