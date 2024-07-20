В поселке Староуткинск Шалинского района Свердловской области ночью 21 июля 21-летний водитель без прав на машине Lada Kalina потерял управление и влетел в ограждение и фундамент жилого дома. После ДТП он, испугавшись, ушел с места происшествия, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Водитель автомашины Lada Kalina выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на ограждение и фундамент жилого строения, после чего скрылся с места происшествия. Впоследствии разыскан сотрудниками ДПС», — говорится в telegram-канале ведомства.
Водителя нашли благодаря свердловчанам, разместившим информацию об аварии в социальных сетях. Молодой человек рассказал полицейским, что, закончив смену на заводе, поехал домой, допустив наезд на ограждение и жилой дом во время поездки, испугался и ушел. В отношении правонарушителя автоинспекторы составили административные материалы, проводится проверка.
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