20 июля 2024

Свердловчанин без прав врезался в дом и сбежал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина врезался в фундамент дома и ушел с места аварии (архивное фото)
Мужчина врезался в фундамент дома и ушел с места аварии (архивное фото) Фото:

В поселке Староуткинск Шалинского района Свердловской области ночью 21 июля 21-летний водитель без прав на машине Lada Kalina потерял управление и влетел в ограждение и фундамент жилого дома. После ДТП он, испугавшись, ушел с места происшествия, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автомашины Lada Kalina выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на ограждение и фундамент жилого строения, после чего скрылся с места происшествия. Впоследствии разыскан сотрудниками ДПС», — говорится в telegram-канале ведомства.

Водителя нашли благодаря свердловчанам, разместившим информацию об аварии в социальных сетях. Молодой человек рассказал полицейским, что, закончив смену на заводе, поехал домой, допустив наезд на ограждение и жилой дом во время поездки, испугался и ушел. В отношении правонарушителя автоинспекторы составили административные материалы, проводится проверка.

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В поселке Староуткинск Шалинского района Свердловской области ночью 21 июля 21-летний водитель без прав на машине Lada Kalina потерял управление и влетел в ограждение и фундамент жилого дома. После ДТП он, испугавшись, ушел с места происшествия, сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Водитель автомашины Lada Kalina выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на ограждение и фундамент жилого строения, после чего скрылся с места происшествия. Впоследствии разыскан сотрудниками ДПС», — говорится в telegram-канале ведомства. Водителя нашли благодаря свердловчанам, разместившим информацию об аварии в социальных сетях. Молодой человек рассказал полицейским, что, закончив смену на заводе, поехал домой, допустив наезд на ограждение и жилой дом во время поездки, испугался и ушел. В отношении правонарушителя автоинспекторы составили административные материалы, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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