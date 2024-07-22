В Пермь приехала партия новых трамваев

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Вагоны готовят к выходу на линию
Вагоны готовят к выходу на линию Фото:

В Пермь прибыла партия из шести новых трамваев. Их готовят к выходу на линию. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Сегодня в Пермь прибыла заключительная партия из шести трамваев, которую мы получили благодаря трехстороннему концессионному соглашению. Нам удалось договориться о досрочной поставке: трамваи планировали поставить только в 2025 году», — рассказал губернатор.

Он добавил, что сейчас новые вагоны проходят обкатку и техническую проверку. Их точные даты выхода на линию глава региона не сообщает. Всего в Перми будет ездить 44 новых трамвая. 

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В Пермь прибыла партия из шести новых трамваев. Их готовят к выходу на линию. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Сегодня в Пермь прибыла заключительная партия из шести трамваев, которую мы получили благодаря трехстороннему концессионному соглашению. Нам удалось договориться о досрочной поставке: трамваи планировали поставить только в 2025 году», — рассказал губернатор. Он добавил, что сейчас новые вагоны проходят обкатку и техническую проверку. Их точные даты выхода на линию глава региона не сообщает. Всего в Перми будет ездить 44 новых трамвая. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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