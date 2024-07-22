В Пермь приехала партия новых трамваев

Вагоны готовят к выходу на линию
В Пермь прибыла партия из шести новых трамваев. Их готовят к выходу на линию. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Сегодня в Пермь прибыла заключительная партия из шести трамваев, которую мы получили благодаря трехстороннему концессионному соглашению. Нам удалось договориться о досрочной поставке: трамваи планировали поставить только в 2025 году», — рассказал губернатор.
Он добавил, что сейчас новые вагоны проходят обкатку и техническую проверку. Их точные даты выхода на линию глава региона не сообщает. Всего в Перми будет ездить 44 новых трамвая.
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