23 июля 2024

В Челябинске за сутки выпадет месячная норма осадков

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Ливень. Челябинск, погода, гроза, лето, непогода, дождь, ливень
В регионе пройдут сильные ливни Фото:

В Челябинской области 25 июля выпадет полумесячная или даже месячная норма осадков. Такой прогноз озвучили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В районе Каспийского моря формируется активный молодой циклон, который в течение следующих суток сместится на юг Челябинской области. В этом районе ночью ожидаются обильные дожди, которые местами могут достигать опасных значений (до 50 мм за 12 часов и более, что может превысить месячную норму осадков) грозами, градом и усилением ветра», — уточнили синоптики.

Метеорологи добавили, что циклон будет подпитываться холодными массами и усиливаться. Скорость продвижения его снизится с 40 до 25 километров в час, но направится он с южной части на север региона. В самом Челябинске также ожидается выпадение до половины, а местами и целой месячной нормы осадков.

Кроме сильного ливня, синоптики предупредили о шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение действует на 25 и 26 июля. До 28 июля в регионе ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Ранее стиноптики предупреждали, что челябинцев ожидает месяц дождей, солнце ожидается лишь в конце августа.

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В Челябинской области 25 июля выпадет полумесячная или даже месячная норма осадков. Такой прогноз озвучили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В районе Каспийского моря формируется активный молодой циклон, который в течение следующих суток сместится на юг Челябинской области. В этом районе ночью ожидаются обильные дожди, которые местами могут достигать опасных значений (до 50 мм за 12 часов и более, что может превысить месячную норму осадков) грозами, градом и усилением ветра», — уточнили синоптики. Метеорологи добавили, что циклон будет подпитываться холодными массами и усиливаться. Скорость продвижения его снизится с 40 до 25 километров в час, но направится он с южной части на север региона. В самом Челябинске также ожидается выпадение до половины, а местами и целой месячной нормы осадков. Кроме сильного ливня, синоптики предупредили о шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение действует на 25 и 26 июля. До 28 июля в регионе ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Ранее стиноптики предупреждали, что челябинцев ожидает месяц дождей, солнце ожидается лишь в конце августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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