В Челябинске за сутки выпадет месячная норма осадков

24 июля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

В регионе пройдут сильные ливни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 25 июля выпадет полумесячная или даже месячная норма осадков. Такой прогноз озвучили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В районе Каспийского моря формируется активный молодой циклон, который в течение следующих суток сместится на юг Челябинской области. В этом районе ночью ожидаются обильные дожди, которые местами могут достигать опасных значений (до 50 мм за 12 часов и более, что может превысить месячную норму осадков) грозами, градом и усилением ветра», — уточнили синоптики. Метеорологи добавили, что циклон будет подпитываться холодными массами и усиливаться. Скорость продвижения его снизится с 40 до 25 километров в час, но направится он с южной части на север региона. В самом Челябинске также ожидается выпадение до половины, а местами и целой месячной нормы осадков. Кроме сильного ливня, синоптики предупредили о шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение действует на 25 и 26 июля. До 28 июля в регионе ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Ранее стиноптики предупреждали, что челябинцев ожидает месяц дождей, солнце ожидается лишь в конце августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 25 июля выпадет полумесячная или даже месячная норма осадков. Такой прогноз озвучили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В районе Каспийского моря формируется активный молодой циклон, который в течение следующих суток сместится на юг Челябинской области. В этом районе ночью ожидаются обильные дожди, которые местами могут достигать опасных значений (до 50 мм за 12 часов и более, что может превысить месячную норму осадков) грозами, градом и усилением ветра», — уточнили синоптики. Метеорологи добавили, что циклон будет подпитываться холодными массами и усиливаться. Скорость продвижения его снизится с 40 до 25 километров в час, но направится он с южной части на север региона. В самом Челябинске также ожидается выпадение до половины, а местами и целой месячной нормы осадков. Кроме сильного ливня, синоптики предупредили о шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение действует на 25 и 26 июля. До 28 июля в регионе ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Ранее стиноптики предупреждали, что челябинцев ожидает месяц дождей, солнце ожидается лишь в конце августа.