В Челябинске за сутки выпадет месячная норма осадков

В Челябинской области 25 июля выпадет полумесячная или даже месячная норма осадков. Такой прогноз озвучили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В районе Каспийского моря формируется активный молодой циклон, который в течение следующих суток сместится на юг Челябинской области. В этом районе ночью ожидаются обильные дожди, которые местами могут достигать опасных значений (до 50 мм за 12 часов и более, что может превысить месячную норму осадков) грозами, градом и усилением ветра», — уточнили синоптики.
Метеорологи добавили, что циклон будет подпитываться холодными массами и усиливаться. Скорость продвижения его снизится с 40 до 25 километров в час, но направится он с южной части на север региона. В самом Челябинске также ожидается выпадение до половины, а местами и целой месячной нормы осадков.
Кроме сильного ливня, синоптики предупредили о шквалистом ветре с порывами до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение действует на 25 и 26 июля. До 28 июля в регионе ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Ранее стиноптики предупреждали, что челябинцев ожидает месяц дождей, солнце ожидается лишь в конце августа.
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