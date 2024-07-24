Челябинец просит мэрию разрешить ему открыть кафе в зоне жилой застройки. Скрин

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Челябинец просит разрешить ему строить кафе в частном секторе
Челябинец просит разрешить ему строить кафе в частном секторе Фото:

В Челябинске с 12 июля по 9 августа будут пройдут общественные обсуждения по вопросу реконструкции жилого дома под кафе в зоне жилой застройки к Калининском районе города. Площадь участка составляет 1 тысячу 297 квадратных метров, инициатор проекта — бизнесмен Иван Зонов, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство здания общественного питания) в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития. Объект расположен по улице Кудрявцева в Калининском районе города Челябинска. Обсуждения пройдут с 12 июля по 9 августа 2024 года», — сообщается на сайте мэрии.

Реконструкция дома под кафе в случае одобрения проекта будет производиться на участке, принадлежащем инициатору проекта Ивану Зотову. Дом находится в Калининском районе на улице Кудрявцева. 

Инициатором проекта стал бизнесмен Иван Зонов
Инициатором проекта стал бизнесмен Иван Зонов
Фото:

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В Челябинске с 12 июля по 9 августа будут пройдут общественные обсуждения по вопросу реконструкции жилого дома под кафе в зоне жилой застройки к Калининском районе города. Площадь участка составляет 1 тысячу 297 квадратных метров, инициатор проекта — бизнесмен Иван Зонов, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство здания общественного питания) в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития. Объект расположен по улице Кудрявцева в Калининском районе города Челябинска. Обсуждения пройдут с 12 июля по 9 августа 2024 года», — сообщается на сайте мэрии. Реконструкция дома под кафе в случае одобрения проекта будет производиться на участке, принадлежащем инициатору проекта Ивану Зотову. Дом находится в Калининском районе на улице Кудрявцева. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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