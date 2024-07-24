В Челябинске с 12 июля по 9 августа будут пройдут общественные обсуждения по вопросу реконструкции жилого дома под кафе в зоне жилой застройки к Калининском районе города. Площадь участка составляет 1 тысячу 297 квадратных метров, инициатор проекта — бизнесмен Иван Зонов, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство здания общественного питания) в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах развития. Объект расположен по улице Кудрявцева в Калининском районе города Челябинска. Обсуждения пройдут с 12 июля по 9 августа 2024 года», — сообщается на сайте мэрии.
Реконструкция дома под кафе в случае одобрения проекта будет производиться на участке, принадлежащем инициатору проекта Ивану Зотову. Дом находится в Калининском районе на улице Кудрявцева.
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