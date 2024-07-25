В Германии задержаны два россиянина за связи с ИГ*

25 июля 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Два россиянина арестованы в Германии за сбор денег для террористической группировки Фото: Илья Московец © URA.RU В ФРГ арестованы два гражданина России. Они обвиняются в сборе денег для террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). «Сегодня (25 июля 2024 г.) Федеральная прокуратура арестовала граждан России на основании ордеров на арест, выданных следственным судьей Федерального суда. Абдулрашит Д. и Сурхо З. были арестованы в округе герцогства Лауэнбург и в Гамбурге. Они обвиняются в поддержке террористической организации за рубежом и нарушении Закона о внешней торговле», — написали на сайте генерального прокурора ФРГ. В начале лета 2022 года обвиняемые присоединились к преступной группировке и начали собирать средства в Германии и других странах Европы для террористической организации «Исламское государство». Абдулрашит Д. занимался организацией сбора денег внутри группы и управлением одним из общих фондов. Сурхо З. отвечал за прием, хранение и пересылку собранных средств. *ИГ (ИГИЛ) Террористическая группировка «Исламское государство» запрещена на территории РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ФРГ арестованы два гражданина России. Они обвиняются в сборе денег для террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ). «Сегодня (25 июля 2024 г.) Федеральная прокуратура арестовала граждан России на основании ордеров на арест, выданных следственным судьей Федерального суда. Абдулрашит Д. и Сурхо З. были арестованы в округе герцогства Лауэнбург и в Гамбурге. Они обвиняются в поддержке террористической организации за рубежом и нарушении Закона о внешней торговле», — написали на сайте генерального прокурора ФРГ. В начале лета 2022 года обвиняемые присоединились к преступной группировке и начали собирать средства в Германии и других странах Европы для террористической организации «Исламское государство». Абдулрашит Д. занимался организацией сбора денег внутри группы и управлением одним из общих фондов. Сурхо З. отвечал за прием, хранение и пересылку собранных средств. *ИГ (ИГИЛ) Террористическая группировка «Исламское государство» запрещена на территории РФ