Губернатор Текслер усилил контроль за территориями, попавшими в зону подтопления

Текслер поручил усилить контроль за попавшими в зону подтопления районами

Текслер собрал совещание из-за аномальных ливней в регионе Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с руководителями МЧС, МВД, Росгидромета и главами муниципалитетов по поводу аномальных ливней и увеличения притока воды, поручил усилить контроль за территориями, попавшими в зону подтопления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Поручаю во всех территориях, где есть риск подтопления, развернуть пункты временного пребывания, совершить подомовой обход домов, включая садовые товарищества, своевременно проводить эвакуацию жителей. Главам муниципалитетов, где вводится режим ЧС, необходимо оперативно оказывать материальную помощь пострадавшим», — цитируют слова Алексея Текслера в правительстве региона.

Губернатор отметил, что в регионе действуют два уровня выплат. Первая — это материальная помощь в размере 20 тысяч рублей, которую необходимо осуществлять в течение дня. Вторая — выплата за ущерб имуществу, она выплачивается пострадавшим по решению комиссии.

На совещании были заслушаны доклады исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Константина Гандау, а также глав городов и районов, где есть угроза затопления домов. Это Сосновский, Еткульский, Еманжелинский муниципальные районы, Верхнеуфалейский, Саткинский, Миасский, Усть-Катавский, Коркинский и Копейский городские округа.

Как ранее сообщало URA.RU, 27 июля на заседании оперативного штаба в Карабаше губернатор Алексей Текслер рассказал полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву о ситуации в округе. На нем были обозначены задачи для ликвидаций последствий после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище.