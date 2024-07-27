Захотел в Россию из-за «плохого шоу» на Олимпиаде: кто такой журналист Джулиано

Журналист из Италии Джулиано попросил убежища в России из-за открытия Олимпиады

27 июля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Джулиано имеет антиукраинскую позицию, которую активно продвигает в своих соцсетях Фото: Youtube / Angelo Giuliano / https://www.youtube.com/@angelogiulianoz новость из сюжета Олимпиада-2024 Швейцарско-итальянский журналист и предприниматель Анджело Джулиано попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Мужчина назвал мероприятие «дерьмовым шоу». Что известно об Анджело Джулиано — в материале URA.RU. Что известно о журналисте Джулиано Новость по теме Как в Париже прошла церемония открытия Олимпиады-2024: флаг Игр повесили вверх ногами. Фотогалерея О личной информации, то есть дата рождения, образование и так далее, у Анджело Джулиано ничего неизвестно. На данный момент известно только то, что он проживает в Гонконге. Однако журналист продвигает антиукраинские нарративы. Так, на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) и на YouTube-канале он высказывает такие тезисы, как «Россия денацифицирует Украину» и «у Киева нет шансов на победу». Также Джулиано записывает видеодискуссии и дает интервью о Киеве, в которых принимают участие эксперты Запада. Антиукраинские и антизападные нарративы Джулиано Новость по теме Трансгендеры*, отрубленная голова королевы и бунт бездомных: что стало с Олимпийскими играми за 10 лет Анджело Джулиано попросил предоставить ему убежище в России, потому что ему абсолютно не понравилась церемония открытия Олимпийских игр. На ней представители ЛГБТ* (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией и запрещена) показывали представление по мотивам христианского сюжета «Тайная вечеря». По словам журналиста, он не хочет быть «частью этого дерьмового шоу».

Также в своем аккаунте в соцсети Х он выложил видео, на котором видно кладбище, «усеянное» могилами с флагами Украины. Подпись к нему он оставил следующую: «Скоро такой же пейзаж во Франции с французскими флагами?». Джулиано напомнил, что армия Парижа во время Второй мировой войны была уничтожена всего за два месяца.

Кроме того, Анджело Джулиано отреагировал на заявления британского Минобороны об отправке военных в Киев. По его словам, подобное является еще одним шагом к началу Третьей мировой войны. «Британской империи пришел конец, Великобритания стремится сохранить хоть какую-то значимость, но произойдет обратное. Она присоединится к Канаде в конкурсе клоунов, конкурсе неудачников», — написал Джулиано в соцсети Х. Также журналист отметил, что количество средств ПВО на Украине становится все меньше, потому что они полностью уничтожаются ВС РФ. По его мнению, это означает постепенное ускорение демилитаризации и денацификации, которые являются целью России. Помимо прочего, подобная ситуация в Киеве означает еще и истощение военного арсенала НАТО и еще большее вложение финансовых средств в оборону Киева со стороны Евросоюза, уверен Джулиано. «Щедрые налогоплательщики ЕС, готовьтесь стать беднее, пробуждение к реальности будет пощечиной, и ваше эго сильно пострадает», — написал он в соцсети Х. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Швейцарско-итальянский журналист и предприниматель Анджело Джулиано попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Мужчина назвал мероприятие «дерьмовым шоу». Что известно об Анджело Джулиано — в материале URA.RU. О личной информации, то есть дата рождения, образование и так далее, у Анджело Джулиано ничего неизвестно. На данный момент известно только то, что он проживает в Гонконге. Однако журналист продвигает антиукраинские нарративы. Так, на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) и на YouTube-канале он высказывает такие тезисы, как «Россия денацифицирует Украину» и «у Киева нет шансов на победу». Также Джулиано записывает видеодискуссии и дает интервью о Киеве, в которых принимают участие эксперты Запада. Анджело Джулиано попросил предоставить ему убежище в России, потому что ему абсолютно не понравилась церемония открытия Олимпийских игр. На ней представители ЛГБТ* (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией и запрещена) показывали представление по мотивам христианского сюжета «Тайная вечеря». По словам журналиста, он не хочет быть «частью этого дерьмового шоу». Также в своем аккаунте в соцсети Х он выложил видео, на котором видно кладбище, «усеянное» могилами с флагами Украины. Подпись к нему он оставил следующую: «Скоро такой же пейзаж во Франции с французскими флагами?». Джулиано напомнил, что армия Парижа во время Второй мировой войны была уничтожена всего за два месяца. Кроме того, Анджело Джулиано отреагировал на заявления британского Минобороны об отправке военных в Киев. По его словам, подобное является еще одним шагом к началу Третьей мировой войны. Также журналист отметил, что количество средств ПВО на Украине становится все меньше, потому что они полностью уничтожаются ВС РФ. По его мнению, это означает постепенное ускорение демилитаризации и денацификации, которые являются целью России. Помимо прочего, подобная ситуация в Киеве означает еще и истощение военного арсенала НАТО и еще большее вложение финансовых средств в оборону Киева со стороны Евросоюза, уверен Джулиано.