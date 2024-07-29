Партия «Яблоко» выбывает из борьбы за мандаты гордумы Челябинска

Кандидаты в депутаты гордумы Челябинска от партии «Яблоко не смогли пройти регистрацию. Об этом 29 июля сообщается на портале облизбиркома.
«Из 15 выдвинутых кандидатов от партии „Яблоко“ двое получили отказ в регистрации, девять утратили статус выдвинутого кандидата. Еще по четырем кандидатам вопрос решается», — сообщается на портале.
Утратившие статус кандидаты не смогли собрать подписи в свою поддержку. Отказано тем, кто подписи собрал, но число подписей, признанных недостоверными, превысило 10 процентов от их общего числа.
Кроме того, избирком не зарегистрировал и партийный список «Яблока». Все 16 кандидатов по списку утратили статус выдвинутых кандидатов в гордуму.
Выборы в гордуму Челябинска состоятся 7 и 8 сентября, параллельно с выборами губернатора региона. Кандидатам от непарламентских партий, так же как и самовыдвиженцам, для участия в выборах необходимо собрать подписи в количестве пять процентов от численности избирателей на округе. Ранее не смог собрать подписи в свою поддержку выдвигавшийся на выборах губернатора лидер регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков.
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